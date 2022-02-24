Balık Pişirirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Kızartması, buğulaması, ızgarası derken balık pişirmenin farklı yöntemleri var. Peki balıkları nasıl pişirmeli, nelere dikkat etmelisiniz?
Buğulama
Buğulama, fırında balığın kendi suyuyla pişmesi yöntemidir. Somon, hamsi, çinekop gibi balıklar buğulama için en uygun olanlarıdır. Balığın yanında sebzelerle servis edebilirsiniz.
Besin değerini kaybetmesin
Balığın en yüksek omega 3 gücünden faydalanarak pişirmek istiyorsanız buhar, ızgara ya da fırında yöntemlerini kullanabilirsiniz.