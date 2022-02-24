MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiBalık Pişirirken Nelere Dikkat Edilmeli?
Geriİncili Gastronomi Rehberi Balık Pişirirken Nelere Dikkat Edilmeli?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 24 Şubat 2022 - 17:39 | 

Balık Pişirirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kızartması, buğulaması, ızgarası derken balık pişirmenin farklı yöntemleri var. Peki balıkları nasıl pişirmeli, nelere dikkat etmelisiniz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Buğulama

Buğulama

Buğulama, fırında balığın kendi suyuyla pişmesi yöntemidir. Somon, hamsi, çinekop gibi balıklar buğulama için en uygun olanlarıdır. Balığın yanında sebzelerle servis edebilirsiniz.
2Kızartma

Kızartma

Kızartma yaparken ilk dikkat edilmesi gereken şey; yağın eski olmamasıdır. Aynı zamanda çok kızgın yağ balığın hızlı sürede pişmesine değil içi pişmeden yanmasına neden olur.
3Besin değerini kaybetmesin

Besin değerini kaybetmesin

Balığın en yüksek omega 3 gücünden faydalanarak pişirmek istiyorsanız buhar, ızgara ya da fırında yöntemlerini kullanabilirsiniz.
4Hangi balık nasıl pişirilmeli

Hangi balık nasıl pişirilmeli?

Yağlı ve iri kılçıklı balıklar için ızgara, marine etmek, tavada kızartmak ve buğulama yapmak için daha az yağlı ve ince kılçıklı balıkları tercih edebilirsiniz.
5Baharatlarla lezzetlendirin

Baharatlarla lezzetlendirin

Balığı özellikle fırında pişirecekseniz, defne yaprağı, limon kabukları, tane karabiber, sarımsak tozu gibi sebze ve baharatlarla daha lezzetli hale getirebilirsiniz.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi