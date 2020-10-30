Balık pişirirken kokuyu önlemek meğer çok kolaymış!

Pişirmede en besleyici yöntem buğulama Balığın pişirilmesinde buğulama yönteminin hem lezzet hem de besin değeri açısından en sağlıklı tüketim şekli olduğunu söyleyen Gökhan Taşpınar, “Eğer yağda pişiriliyorsa da yan ocakta cezvede vanilya kaynatılırsa koku en aza indirgenir. Balıkları mevsiminde alıp kafası ve iç organlarından temizleyip uygun bir şekilde dondurma ve çözdürme işlemi yapılırsa uzun süre tazeliğini muhafaza eder ve besin değeri de büyük oranda korunur” bilgisini verdi.