Balık eti ve kılçık tozundan protein zengini makarna yaptılar

"Balığın kokusu gitti, lezzeti kaldı" Dünyada hem ekonomik hem de sağlık açısından balık tüketiminin önemli bir rolü olduğuna da değinen Çoban, “Gelişmiş olan ülkelerde gıda sektörleri, protein açığını kapatmak için gıdalar içerisine protein takviyeleri yapmaktadır. Bunlar için AR-GE'lere yüklü miktarda paralar harcamaktadır. Bizim de bu ürünümüzün yenilikçi ve sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu ürünle birlikte balık tüketmeyen insanlara balığı severek tükettirmek istiyoruz" dedi.