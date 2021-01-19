Balık alırken bu hilelere dikkat! Rengiyle, ağırlığıyla oynuyorlar

KARBONAT VE TUZ İLE PARLAK GÖSTERİYORLAR Balığın tazeliğinin deri ve göz parlaklığıyla da anlaşıldığını kaydeden Kılıç, taze balığı anlamanın püf noktasına değinerek, "Balık derisine elinizle bastırdığınızda balık çöküp geri düzelmiyorsa bayattır. Eğer elinizi çektiğinizde düzeliyorsa tazedir. Bunun yanı sıra üçüncü günü geçen ve gözleri solmaya başlayan balığı karbonat ve tuzlu suya sokup şokladıktan sonra tekrar parlak hale getirenler de varmış. İşin kısası bu kişilerin sayısı az olsa da var. İnsanlar ya balığı çok iyi bilecekler ya da balıkçılarını çok iyi tanıyacaklar" diye konuştu.