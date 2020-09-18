Balığın lezzetli olması için bu iki detaya dikkat!

“Çok iyi bir protein kaynağı olmakla birlikte vücudumuzda en az 13 tane olması gereken vitamini de bünyelerinde bulundururlar. Dolayısıyla hem protein hem vitamin hem de vücudumuzun yüzde 4’ünü oluşturan mineraller yönünden de çok zengindir. Özellikle çok iyi kalsiyum ve fosfor kaynağıdır."