Baklavaya kayısı ekledi, talebe yetişemiyor

Pandemi öncesi yurtdışına da gönderiliyordu Nalan Sakar, Gaziantep'in fıstığı, Malatya'nın da kayısısının meşhur olduğu için kayısılı baklava yapma düşüncesi oluştuğunu kaydederek, "Kayısılı baklavamızı il dışına, Türkiye genelinde tanıtmak için nasıl fıstıklı baklava olursa, bizde kayısılı baklava yapmayı düşündük. Kayısılı baklavayı yaparken de, büyük bir ilgi gördük. Kayısılı baklava ev baklavası gibi özenilerek yapılıyor ve çatalca kayısımız kullanılıyor. Şerbet kesinlikle kullanmıyoruz. Çatalca kayısının şerbeti yüksek olduğu için şerbete ihtiyaç duymuyoruz. Baklavanın malzemesini kattıktan sonra kayısıyı püre haline getiriyoruz. Kayısıyı baklavanın içerisine seriyoruz, ondan sonra kimi müşterimiz ceviz, kimisi kayısı çekirdekli istiyor ya da İkisini de kullanıyoruz. Pandemi dönemi olmadan yurtdışına da gönderiyorduk, Fransa'dan da bir talep oldu ve oraya da gönderdik” dedi.