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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 14:23,

Baklavasız bayram olmaz…Tadına doyum olmayan lezzetli baklava tarifleri

Türk tatlıları arasında en bilineni şüphesiz ki baklavadır. İçine ne koyulacağı tartışma konusu olan bu lezzeti cevizli, fıstıklı, fındıklı olarak hazırlayabilirsiniz. Kat kat açılmış ince hamurla şerbetin lezzetli buluşması baklava nasıl yapılır? Kurban Bayramı için hangi tatlıyı yapacağınıza hala karar veremediyseniz biz sizin için derledik. Hepsi birbirinden güzel, evde kolaylıkla yapabileceğiniz baklava tarifleri…

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1Baklava hamuru tarifi
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Baklava hamuru tarifi

Bayram için çok lezzetli bir baklava açmanın en önemli adımı, hamurunu güzel hazırlamaktan geçer. Sizin için incecik açılan, yırtılmayan, piştiği zaman da çıtır çıtır olan bir baklava hamuru tarifi hazırladık. İşte evde baklava yapacaklar için baklava hamuru tarifi…

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2Ev baklavası tarifi
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Ev baklavası tarifi

Birçok insan için baklava deyince akan sular duruyor. Hazırlanması oldukça zahmetli olan baklavanın tarifinde ufak tefek değişiklikler yaptık ve ortaya sadece dört bezeyle hazırlanan kolay baklava tarifimiz çıktı. Lezzetini hamur katlarının arasına koyduğunuz fındık, fıstık veya ceviz gibi malzemelerle dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Çıtır çıtır ağızda dağılan kolay baklava tarifimizi denemek isterseniz, detaylar hemen aşağıda…

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3Havuç dilim baklava tarifi
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Havuç dilim baklava tarifi

Baklavacıların vitrinlerinde mutlaka gözünüze ilişmiştir, kocaman havuç dilimi baklavalar. Görüntüsü fazlasıyla iştah açıcı olan bu tatlıların lezzeti de şahanedir. Özellikle evde yapılan havuç dilimi baklavanın tadına doyum olmaz. Sizin için nefis bir ev yapımı havuç dilimi baklava tarifi hazırladık. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden elinize sağlık...

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4Cevizli baklava tarifi
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Cevizli baklava tarifi

Siz de baklavayı cevizli sevenlerdenseniz bu tarif tam size göre. Bayramların vazgeçilmezi baklavayı bol ceviz ve şerbetle yapınca tadına doyum olmuyor. Peki nasıl yapılır?

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5Midye baklava tarifi
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Midye baklava tarifi

Görüntüsüyle herkesi şaşırtacak bir baklava tarifimiz var bu kez. Herkesin görür görmez ağzının sulanmasına neden olacak sunumuyla midye baklava, biraz zahmetli bir ürün gibi görünebilir ama ortaya çıkan lezzet her şeye değiyor. Sizin de çok seveceğiniz midye baklavanın malzemeleri ve yapılışı tarifte...

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6Elmalı baklava tarifi
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Elmalı baklava tarifi

Klasik baklavalardan sıkıldıysanız elmalı baklavayı mutlaka denemelisiniz. Bol elma ve şerbet ile lezzeti ikiye katlanan elmalı baklava nasıl yapılır?

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7Ay baklava tarifi
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Ay baklava tarifi

Ay baklava ile tanışmaya ne dersiniz? Çıtır çıtır lezzeti ile olduğu kadar görüntüsüyle de göz dolduran bir tatlı. Üstelik kolayca hazırlanmasıyla da tüm beklentilerinizi karşılayacak. Özel sofralarınızda veya 5 çayında severek sunabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan, merak edenler için işte ay baklava tarifi...

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8Büzme baklava tarifi
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Büzme baklava tarifi

Tatlı işini son geceye bırakacaksanız, 10 dakikada hazırlayabileceğiniz büzme baklavayı denemelisiniz. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz büzme baklava nasıl yapılır?

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9Fındıklı baklava tarifi
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Fındıklı baklava tarifi

Türk mutfağının sevilen lezzeti baklavayı bir de fındıklı denemelisiniz. Bayram sofralarını şenlendirecek fındıklı baklava tarifi...

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10Çubuk baklava tarifi
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Çubuk baklava tarifi

Kendi açacağınız muhteşem hamuru incecik sararak şeklini vereceğiniz bu baklavayı tadanlar bayılacak. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çubuk baklava nasıl yapılır?

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11Kekli baklava tarifi
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Kekli baklava tarifi

Duyanlar ilk önce “O nasıl oluyor?” diye şaşırıyor, tadına bakınca ise çok beğeniyor. Size bugüne kadar yediğiniz tüm baklavaları unutturacak, çok pratik kekli baklavadan bahsediyoruz. Kısa sürede yapıp herkesi kendinize hayran bırakabileceğiniz kekli baklavanın tarifi aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!

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12Gül baklavası tarifi
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Gül baklavası tarifi

Çorum'un yöresel tatlılarından biri olan gül baklavanın diğer bir adı da Çorum baklavası. Daha çok bayram ve düğün gibi özel günlerde sunulan bu nefis tatlı farklı şekillerde de yapılıyor. Siz de gül baklavayı denemek isterseniz, malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun ve kolay gelsin...

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13Gazete baklavası tarifi
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Gazete baklavası tarifi

Baklava, pek çok kişinin en sevdiği tatlıların başında gelir. Peki sevdiklerinizi kendi ellerinizle hazırladığınız nefis bir baklava ile mutlu etmek ister misiniz? Eğer denemek isterseniz, gazete baklava en güzel tercihlerden biri olabilir. Dilerseniz ceviz yerine fındık veya fıstıkla da çeşitlendirebileceğiniz gazete baklavanın tarifi, hemen aşağıda... Şimdiden afiyet olsun...

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14Künefe tadında kuru baklava tarifi
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Künefe tadında kuru baklava tarifi

Misafirlerinizi künefe tadından kuru baklava ile şaşırtabilirsiniz. İçinde bulunan künefe peyniri ile daha da lezzetlenen bu baklava nasıl yapılır?

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15Van baklavası tarifi
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Van baklavası tarifi

Baklava sevmeyen herhalde yoktur. Birçok yörenin mutfağında oraya has farklı baklavalar vardır. Bu tarifimizde anlattığımız baklava da Van'a özgü bir tatlı. Özel günlerde sofralarınızda yer verebileceğiniz ya da misafirlerinize ikram edebileceğiniz baklavayı bol yapmanızı tavsiye ediyoruz, çünkü göz açıp kapayana kadar bitecektir. Yapımı biraz ustalık gerektirse de tarifimizdeki aşamaları uygulayarak çok zorlanmadan baklavanızı yapabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık...

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16Dondurmalı çikolatalı ev baklavası tarifi
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Dondurmalı çikolatalı ev baklavası tarifi

Yaz aylarında genellikle hafif tatlılar tüketilir ama bu güzel bir baklava yenmeyeceği anlamına da gelmiyor. Hele ki böyle çikolatalı bir baklava olursa. Lezzetini ev yapımı yoğurtlu dondurmayla birkaç katına çıkardığımız dondurmalı çikolatalı ev baklavasının tarifini sizin için derledik. Afiyet olsun...

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17Sivrihisar baklavası tarifi
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Sivrihisar baklavası tarifi

Sivrihisar baklavası, Eskişehir’in coğrafi işaretli lezzetlerinden biri. Klasik baklavadan yapılış metodu ve şekli itibarıyla ayrışan Sivrihisar baklavası, evde de yapılabilecek bir tatlı. Dilerseniz bayram gibi özel günlerde misafirlerinize ikram etmek için, dilerseniz akşam yemeğinden sonra ağzınızı tatlandırmak için Sivrihisar baklavasını seçebilirsiniz. O halde malzemelere ve yapılış aşamalarına geçelim…

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18Sarığı burma tarifi
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Sarığı burma tarifi

Sarığı burma, bayramlarda ve özel günlerde tüketilen Sivas’a ait özel bir tatlı. Adını sarıktan alan bu yöresel tatlı lezzet yönünden yiyenlerin bir daha yiyeceği cinsten. Tatlı sevenlerin hayır diyemeyeceği bu özel tarifi mutlaka denemelisiniz.

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19Dilber dudağı tarifi
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Dilber dudağı tarifi

Genelde bayram, misafir ziyareti gibi zamanlarda ikram edilen dilber dudağı baklava kadar ağır olmayışıyla çok sevilen bir tatlı... Konya da sıklıkla görebileceğiniz bu tatlıyı yerinde yeme şansınız yoksa siz de evinizde yapabilirsiniz. Üstelik yapımı zahmetsiz ve sizi yormayacak cinsten... Yağlı bir hamurdan bezeler elde edip içine ceviz koyuyor ve üstüne tereyağı döküp fırına veriyorsunuz. İşte bu kadar basit... Şimdiden afiyet olsun.

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20Samsa tarifi
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Samsa tarifi

Burma tatlısına benzer bir tatlı tarifimiz var sırada. Çanakkale yöresine ait samsa tatlısı misafirleriniz için güzel bir tatlı olabilir. Yapıldığı anda bitmeye aday bu tatlıyı denemelisiniz. İşte samsa tatlısının malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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21Antep sarması tarifi
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Antep sarması tarifi

Gaziantep'in en güzel ve nefis tatlılarından biri, Antep sarma. Peki siz de bu muhteşem tatlıyı mutfağınızda hazırlamak ister misiniz? Bu yüzden baklavalık yufkayla hazırlayıp fırında pişirebileceğiniz pratik bir Antep sarma tarifi hazırladık. Çıtır çıtır yufkanın arasındaki fıstığın şerbetle enfes buluşması, sizi kendinizden geçirecek. Şimdiden afiyet olsun...

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22Sütlü Nuriye tarifi
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Sütlü Nuriye tarifi

Sütlü Nuriye tatlısı tadına bakan herkesi kendine hayran bırakıyor. Kırk kat hamurun tek tek açılarak hazırlanıyor ve sıcak şerbetin dökülmesiyle lezzetine lezzet katılıyor. Bu enfes tatlıyı denemek isterseniz, sütlü Nuriye tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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23Şöbiyet tarifi
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Şöbiyet tarifi

Şöbiyet Türk mutfağının en bilinen ve en sevilen tatlılarındandır. İçindeki irmikli muhallebisi ve şerbetiyle, hem sütlü tatlı sevenleri hem de daha kuvvetli bir şey arayanları mutlu eder. Gelin bundan sonra şöbiyetinizi evde yapın. İşte tarifi...

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