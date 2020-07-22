Baklavasız bayram olmaz…Tadına doyum olmayan lezzetli baklava tarifleri

Gül baklavası tarifi Çorum'un yöresel tatlılarından biri olan gül baklavanın diğer bir adı da Çorum baklavası. Daha çok bayram ve düğün gibi özel günlerde sunulan bu nefis tatlı farklı şekillerde de yapılıyor. Siz de gül baklavayı denemek isterseniz, malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun ve kolay gelsin...