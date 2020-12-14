Baklavanın lezzeti ile sütlü tatlıların hafifliği bir arada

ÇOCUKLAR DA SEVİYOR Soğuk baklavayı çok sevdiğini söyleyen Mustafa Karslıoğlu da "Aslında çok fazla tatlı tüketmem ama soğuk baklava bir dilimle kalınacak gibi değil. Sütlü olduğu için çok hafif. Bazıları çikolatalı. Sütün lezzetini damağınızda hissediyorsunuz. Çocuklara genelde baklava yediremezsiniz. Ama eski kültürümüzü, baklava lezzetini onlara da tattırmış oluyoruz" dedi.