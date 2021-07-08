Baklava hamuru nasıl yapılır? Ev baklavası hamuru tarifi, püf noktaları ve malzemeleri
Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, bayramların olmazsa olmazı geleneksel şerbetli tatlılarımızdan baklava yeniden mutfakların e çok aranan lezzeti olarak yerini aldı. Sevdiklerine en güzel tam kıvamında baklavayı ikram etmek isteyen ev hanımları, baklava hamuru nasıl yapılır aramalarına çoktan başladı bile. Sizler için, ev baklava hamuru malzemelerini, tarifini ve yapım aşamalarını paylaşıyoruz.
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Bayramların vazgeçilmezi baklavalar için hanımlar hünerlerini konuşturmaya başladı. En leziz baklavaların sırrı ise baklava hamurunda saklıdır. İncecik baklava hamuru açmak için malzemeleri ile püf noktalarını tutturmak oldukça önemli. Şimdi sizlerle, baklava hamuru ile ilgili, nasıl yapılır, nasıl açılır, nasıl yoğrulur, neden yırtılır gibi tüm soruların yanıtlarını paylaşacağız. Hazırsanız, başlıyoruz….
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Baklava hamurunun tarifi için malzemeler
5 su bardağı un
Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ
1 yumurta
1 su bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
Yarım çay kaşığı tuz
1 su bardağı ılık süt
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Baklava hamuru nasıl yapılır?
Süt dışındaki malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmeniz çok önemli.
Süt haricindeki malzemeleri hamurunuzu yoğuracağınız derin kaseye alıp karıştırın.
Yavaş yavaş ılık süt ekleyerek hamurunuzu 15 dakika boyunca yoğurun.
Kolay açılacak bir hamur kıvamı elde edin.
Duruma göre süt ya da un miktarını biraz artırabilirsiniz.
Hamura koyduğunuz sirke, piştiği zaman baklavanızın kıyır kıyır olmasını sağlayacaktır.
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Baklava hamuru yırtılmadan nasıl açılır?
Baklava hamurunuzun açarken yırtılmaması için; hamurunuzu açarken tezgaha un değil nişasta serpmeniz daha iyi bir seçenek olacaktır Nişasta sayesinde hamurunuzu daha kolay açabilir, ayrıca nişasta azaldıkça hamuru açarken üzerine tekrar serpebilirsiniz. Hamurları açtıkça üst üste koyarak hazırlıyorsanız, katlar arasında hafif nişasta serperek bekletmenizde fayda var.
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Baklava hamuru nasıl yoğrulur?
Süt haricindeki tüm malzemeleri derin kaseye alıp iyice karıştırın. Yavaş yavaş ılık süt ekleyerek hamurunuzu 15 dakika boyunca yoğurun. Kolay açılacak ele yapışmayan bir hamur kıvamı elde edin. Kıvamı katıysa süt ya da cıvıksa un miktarını biraz artırabilirsiniz.
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Baklava hamuru kaç bezeden olur?
10 bezeden tek yufka açılır. Sonrasında tepsi yağlanmadan tepsinin içine yerleştirilir. 8 kez aynı işlemi tekrarlayın ve aralarına 2 kez isteğe göre ceviz veya fıstık serpilir. Ayrıca 3 ve 6. katlarda cevizi serpebilirsiniz.
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Baklava hamuru neden yırtılır?
Baklava hamurunun açarken yırtılmaması için hamurun kıvamı çok önemlidir. Sert bir hamur elde ettiyseniz, açarken yırtılması beklenen bir durumdur. Aynı şekilde çok yumuşak bir hamur ise yine açarken oklavaya yapışabilir ve yırtılabilir. Bu nedenle kıvamı ne çok yumuşak ne çok sert olmalı ve açarken mutlaka yırtılmaması ve yapışmaması için arada nişasta serpilmeli.
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Baklavanın gevrek olması için ne yapılmalı?
Dışı çıtır çıtır bir baklava yapmak istiyorsanız hamur karışımına yarım limonun suyunu ya da birkaç damla sirke damlatın. Bu asitli malzemeler hamurun piştiği zaman gevrek olmasını sağlar.