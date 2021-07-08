Baklava hamuru nasıl yapılır? Ev baklavası hamuru tarifi, püf noktaları ve malzemeleri

Baklava hamuru neden yırtılır? Baklava hamurunun açarken yırtılmaması için hamurun kıvamı çok önemlidir. Sert bir hamur elde ettiyseniz, açarken yırtılması beklenen bir durumdur. Aynı şekilde çok yumuşak bir hamur ise yine açarken oklavaya yapışabilir ve yırtılabilir. Bu nedenle kıvamı ne çok yumuşak ne çok sert olmalı ve açarken mutlaka yırtılmaması ve yapışmaması için arada nişasta serpilmeli.