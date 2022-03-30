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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 30 Mart 2022 - 13:44 | 

Bahara Merhaba Tadında İlkbahar Sebzeleri

Bu sebzeleri çok bekledik. Şimdi tam zamanı...

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1İlkbaharın baş tacı: Enginar

İlkbaharın baş tacı: Enginar

Dolaşım ve sindirim sisteminin dostu olan enginar, kısa süreli de olsa tezgahlarda yerini almaya başladı. Zeytinyağlısı çok tercih edilen enginarı kuzu etli ya da yapraklarıyla yaptığınız dolma şeklinde de tüketebilirsiniz.
2İster yemek ister salata: Semizotu

İster yemek ister salata: Semizotu

Semizotu, tüketme şekliyle çok alternatifli sebzelerden biri. İster kıymalı, ister zeytinyağlı yemeğini yapın, isterseniz de yoğurtla birleştirip salata olarak tüketin.
3Yoğurtlusunu deneyin: Bakla

Yoğurtlusunu deneyin: Bakla

Sevmeyeni kadar seveni de bol olan bir sebze olan bakla, doğal bir depomin kaynağıdır. Cilt sağlığına iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.
4Pilavın en güzel yancısı: Bezelye

Pilavın en güzel yancısı: Bezelye

Bezelye, baklagillerden bir bitki türü. Besleyiciliği yüksek olan bezelyeyi ilkbahar ve yaz aylarında bol bol tüketebilirsiniz.
5Çok çeşitli tüketilir: Patlıcan

Çok çeşitli tüketilir: Patlıcan

İster meze olarak tüketin, isterseniz çok çeşitli yemeklerinden birini yapın. Kışın onu çok özledik, artık çeşit çeşit alternatifleriyle tüketmeye hazır.
6Zeytinyağlısı çok sevilir: Barbunya

Zeytinyağlısı çok sevilir: Barbunya

Fasulyenin varyantlarından biri olan barbunya, pratik pişirilmesi ve zeytinyağlı lezzetiyle ilkbahar ve yaz aylarının gözdesi.
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