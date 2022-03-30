Bahara Merhaba Tadında İlkbahar Sebzeleri

İlkbaharın baş tacı: Enginar

Dolaşım ve sindirim sisteminin dostu olan enginar, kısa süreli de olsa tezgahlarda yerini almaya başladı. Zeytinyağlısı çok tercih edilen enginarı kuzu etli ya da yapraklarıyla yaptığınız dolma şeklinde de tüketebilirsiniz.