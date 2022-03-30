Bahara Merhaba Tadında İlkbahar Sebzeleri
Bu sebzeleri çok bekledik. Şimdi tam zamanı...
İlkbaharın baş tacı: Enginar
Dolaşım ve sindirim sisteminin dostu olan enginar, kısa süreli de olsa tezgahlarda yerini almaya başladı. Zeytinyağlısı çok tercih edilen enginarı kuzu etli ya da yapraklarıyla yaptığınız dolma şeklinde de tüketebilirsiniz.
Yoğurtlusunu deneyin: Bakla
Sevmeyeni kadar seveni de bol olan bir sebze olan bakla, doğal bir depomin kaynağıdır. Cilt sağlığına iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.
Çok çeşitli tüketilir: Patlıcan
İster meze olarak tüketin, isterseniz çok çeşitli yemeklerinden birini yapın. Kışın onu çok özledik, artık çeşit çeşit alternatifleriyle tüketmeye hazır.