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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 13 Ekim 2021 - 15:08 | 

Bağışıklığı Güçlendiren Baharatlar

Yemeklere, soslara lezzet katmasıyla bilinen baharatlar, aynı zamanda bağışıklığımızı da güçlendiren sağlıklı besinler. Peki bağışıklık güçlendirici olarak hangi baharatları tüketebilirsiniz?

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1Zerdeçal

Zerdeçal

Zerdeçal, körinin içerisinde bulunan 10 baharattan biridir. İltihap gidermeye ve karaciğeri iyileştirmeye yardımcı olur.

2Kekik

Kekik

Antiseptik etkisi olan baharatlardan biridir. K vitaminini yüksek oranda içerir.

3Karabiber

Karabiber

Yemeklere hoş bir koku veren karabiber, antioksidan ve antibakteriyel bir özelliğe sahiptir.

4Zencefil

Zencefil

Baskın tadıyla bilinen zencefil, özellikle mevsim geçişlerinde ılık bitki çaylarına ve ballara katılarak nezle grip gibi hastalıkları hafif geçirmenize yardımcı olur.

5Çörekotu

Çörekotu

Hem tohumları hem de yağı, antibakteriyel bir görev görür. Bağışıklığı zayıflatan etkenleri aza indirir. Kahvaltıda balla birlikte severek tüketebilirsiniz.

6Tarçın

Tarçın

Kan şekeri üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bağışıklığımızı kuvvetlendirmeye destektir. Doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilir.

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