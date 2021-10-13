Bağışıklığı Güçlendiren Baharatlar

Zerdeçal, körinin içerisinde bulunan 10 baharattan biridir. İltihap gidermeye ve karaciğeri iyileştirmeye yardımcı olur.Antiseptik etkisi olan baharatlardan biridir. K vitaminini yüksek oranda içerir.Yemeklere hoş bir koku veren karabiber, antioksidan ve antibakteriyel bir özelliğe sahiptir.Baskın tadıyla bilinen zencefil, özellikle mevsim geçişlerinde ılık bitki çaylarına ve ballara katılarak nezle grip gibi hastalıkları hafif geçirmenize yardımcı olur.Hem tohumları hem de yağı, antibakteriyel bir görev görür. Bağışıklığı zayıflatan etkenleri aza indirir. Kahvaltıda balla birlikte severek tüketebilirsiniz.Kan şekeri üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bağışıklığımızı kuvvetlendirmeye destektir. Doğal bir tatlandırıcı olarak kullanılabilir.