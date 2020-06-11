Babanın elinden yenen tostun tadına doyum olmaz

Russell Hobbs 21680-56 Retro 2 Dilim Kapasiteli Ekmek Kızartma Makinesi, kalan kızartma süresini gösteren geri sayım göstergesi ve hızlı kızartma teknolojisi ile yüzde 65'e kadar daha hızlı. Çalışmayı durdurmadan kızarmış ekmeğini kontrol etmeye izin veren bu makinenin buz çözme, iptal etme ve tekrar ısıtma ayarları ve ısıtma rafı da var.