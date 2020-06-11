Babanın elinden yenen tostun tadına doyum olmaz

Babalar Günü öncesi sizin için birkaç alternatif hediye fikrimiz var.
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Hafta sonu kahvaltılarında babaların "bastığı" tostların, kızarttığı ekmeklerin lezzetine doyum olmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz, babanıza yaklaşan Babalar Günü için güzel bir tost makinesi ya da ekmek kızartma makinesi hediye edebilirsiniz. Ailece oturacağınız sofralar renklendirecek lezzetler için Amazon.com.tr'den yaptığımız seçki aşağıda.
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George Foreman Family Evolve Precision Grill, adıyla sanıyla babalar için çok uygun bir tost makinesi. Malzemeyi 90 saniyede 260 derecede mühürlemeye izin veren fonksiyonunun yanı sıra tercihe göre pişirmeye yardımcı olan ısı ölçüm çubuğuyla çok işe yarıyor.
Philips Hd2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi'nin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunuyor. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılıyor. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz.
Tefal Toast Expert Izgara ve Tost Makinesi, 1800 Watt'lık gücüyle her eve lazım. Tamamen açılan kapağıyla 1400 santimetrekare pişirme alanına sahip olan Tefal Toast Expert, ızgara, barbekü ve mini fırın fonksiyonlarına sahip.
Arzum AR2009 Izgara Ve Tost Makinesi, tek seferde 4 adet tost yapabileceğiniz kadar büyük. Yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilen üst gövdesi gıdaların ezilmesini önlüyor. 180 derece açılabilen üst gövdesi sayesinde ise ızgara makinesi olarak kullanılabiliyor.
Russell Hobbs 21680-56 Retro 2 Dilim Kapasiteli Ekmek Kızartma Makinesi, kalan kızartma süresini gösteren geri sayım göstergesi ve hızlı kızartma teknolojisi ile yüzde 65'e kadar daha hızlı. Çalışmayı durdurmadan kızarmış ekmeğini kontrol etmeye izin veren bu makinenin buz çözme, iptal etme ve tekrar ısıtma ayarları ve ısıtma rafı da var.
Kitchenaid Manuel Kontrollü 2 Dilim Ekmek Kızartma Makinesi 5KMT2116 Contour Silver-ECU, ekmeğinizi kızarttıktan sonra 3 dakika boyunca yakmadan sıcak tutuyor. Kızartma işlevi, çörekleri, kekler, muffinler, simitler ve diğer yuvarlak hamur işleri kızartmak için de uygun.
Grundig CG 5960 6 Dilim Tost Makinesi 180 derece açılabilen yüzeyleri, ayarlanabilir fonksiyonuyla et, balık ve sebze gibi pişmek için farklı sıcaklıklara ihtiyaç duyan yiyecekleri uygun şekilde pişirmenizi sağlıyor. Geniş pişirme yüzeyi ile tüm aileye aynı anda servis imkanı sunuyor.