Babalar Günü'nüzü renklendirecek muhteşem kahvaltılar için 9 adres

Afyon Kahvaltı Ataşehir Afyon Kahvaltı, adından da tahmin edebileceğiniz gibi kaymağın menüsünde önemli bir yer tuttuğu bir mekan. Tostları, sandviçleri ve yumurta çeşitleri de çok olan Afyon Kahvaltı genel olarak beğenilen mekanlardan.