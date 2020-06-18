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Hürriyet
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Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 14:33,

Babalar Günü'nüzü renklendirecek muhteşem kahvaltılar için 9 adres

Babalar Günü geldi çattı... Bu çok özel pazar gününü babanız ve ailenizin diğer üyeleriyle güzel bir kahvaltıda geçirmek isterseniz sizin için güzel öneriler hazırladık. İşte İstanbul'da kahvaltısı birbirinden nefis keyif dolu mekanlar...

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Babalar Günü geldi çattı. Bu çok özel pazar gününü babanız ve ailenizin diğer üyeleriyle güzel bir kahvaltıda geçirmek isterseniz sizin için güzel öneriler hazırladık. İşte İstanbul'da kahvaltısı birbirinden nefis keyif dolu mekanlar...

2Doğacıyız Gourmet
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Doğacıyız Gourmet

Cihangir'de bulunan Doğacıyız Gourmet'nin menüsünde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yöresel lezzetler bulunuyor. ağaçlar arasındaki bu mekan keyfinizi yerine getirecek.

3Velvet Cafe
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Velvet Cafe

Balat'ta bulunan Velvet Cafe'de dielrseniz geleneksel serpme kahvaltı dilerseniz de pişi, peynir gibi ürünlere odaklanan tabaklar alabilirsiniz. Velvet'ın içecek menüsündeki çeşitleri de deneyin.

4Afyon Kahvaltı
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Afyon Kahvaltı

Ataşehir Afyon Kahvaltı, adından da tahmin edebileceğiniz gibi kaymağın menüsünde önemli bir yer tuttuğu bir mekan. Tostları, sandviçleri ve yumurta çeşitleri de çok olan Afyon Kahvaltı genel olarak beğenilen mekanlardan.

5Arada Cafe
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Arada Cafe

Galata'nın en sevilen mekanlarından olan Arada Cafe, kahvaltı masalarında bol çeşit arayanların favorilerinden. Türk ve Lübnan mutfaklarının en güzel örneklerinin bulunduğu Arada'da kahvaltıdan keyif almamanız mümkün değil.

6Ezineli Gurme
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Ezineli Gurme

Ezine denince akıllara elbette peynir geliyor. Ezineli Gurme'de de çeşit çeşit peynirler, zeytinler sizi bekliyor. Güveçte yumurtaları ve özel tostları ise mutlaka denenmeli. Ezineli Gurme Koşuyolu'nda...

7Rumeli Kale Cafe & Restaurant
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Rumeli Kale Cafe & Restaurant

İstanbul'da bir kahvaltı klasiği olan Kale Cafe, Rumelihisarı'nda Boğaz'a nazır manzarasıyla en popüler mekanlardan biri. Zengin çeşitler sunan kahvaltısı neden bu kadar ünlü olduğunu da açıklıyor.

8Çeşme Bazlama Kahvaltı
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Çeşme Bazlama Kahvaltı

Nişantaşı'nda hizmet veren Çeşme Bazlama Kahvaltı, pişileri, bazlamaları, sahibi Nurten Anne'nin elleriyle yaptığı rengarenk reçelleriyle bütün gün oturmak isteyeceğiniz bir mekan.

9Naan Bakeshop
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Naan Bakeshop

Moda'da bulunan Naan Bakeshop'un zengin bir menüsü var. Ekşi mayalı pankek, Eggs Benedict, Croque Naan gibi farklı lezzetler sunan Naan Bakeshop'ta veganlar ve vejetaryenler için de özel seçenekler var.

10Mittag
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Mittag

İstanbul'un son yıllarda yükselen değeri Reşitpaşa'nın favorilerinden Mittag'ın kahvaltısı da çok nefis. Tostları, kruvasanları ve yumurtaları ile smoothie kaseleri denenmeli.

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