Babalar Günü'nüzü renklendirecek muhteşem kahvaltılar için 9 adres
Babalar Günü geldi çattı... Bu çok özel pazar gününü babanız ve ailenizin diğer üyeleriyle güzel bir kahvaltıda geçirmek isterseniz sizin için güzel öneriler hazırladık. İşte İstanbul'da kahvaltısı birbirinden nefis keyif dolu mekanlar...
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1
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Babalar Günü geldi çattı. Bu çok özel pazar gününü babanız ve ailenizin diğer üyeleriyle güzel bir kahvaltıda geçirmek isterseniz sizin için güzel öneriler hazırladık. İşte İstanbul'da kahvaltısı birbirinden nefis keyif dolu mekanlar...
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Doğacıyız Gourmet
Cihangir'de bulunan Doğacıyız Gourmet'nin menüsünde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yöresel lezzetler bulunuyor. ağaçlar arasındaki bu mekan keyfinizi yerine getirecek.
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Velvet Cafe
Balat'ta bulunan Velvet Cafe'de dielrseniz geleneksel serpme kahvaltı dilerseniz de pişi, peynir gibi ürünlere odaklanan tabaklar alabilirsiniz. Velvet'ın içecek menüsündeki çeşitleri de deneyin.
4
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Afyon Kahvaltı
Ataşehir Afyon Kahvaltı, adından da tahmin edebileceğiniz gibi kaymağın menüsünde önemli bir yer tuttuğu bir mekan. Tostları, sandviçleri ve yumurta çeşitleri de çok olan Afyon Kahvaltı genel olarak beğenilen mekanlardan.
5
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Arada Cafe
Galata'nın en sevilen mekanlarından olan Arada Cafe, kahvaltı masalarında bol çeşit arayanların favorilerinden. Türk ve Lübnan mutfaklarının en güzel örneklerinin bulunduğu Arada'da kahvaltıdan keyif almamanız mümkün değil.
6
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Ezineli Gurme
Ezine denince akıllara elbette peynir geliyor. Ezineli Gurme'de de çeşit çeşit peynirler, zeytinler sizi bekliyor. Güveçte yumurtaları ve özel tostları ise mutlaka denenmeli. Ezineli Gurme Koşuyolu'nda...
7
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Rumeli Kale Cafe & Restaurant
İstanbul'da bir kahvaltı klasiği olan Kale Cafe, Rumelihisarı'nda Boğaz'a nazır manzarasıyla en popüler mekanlardan biri. Zengin çeşitler sunan kahvaltısı neden bu kadar ünlü olduğunu da açıklıyor.
8
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Çeşme Bazlama Kahvaltı
Nişantaşı'nda hizmet veren Çeşme Bazlama Kahvaltı, pişileri, bazlamaları, sahibi Nurten Anne'nin elleriyle yaptığı rengarenk reçelleriyle bütün gün oturmak isteyeceğiniz bir mekan.
9
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Naan Bakeshop
Moda'da bulunan Naan Bakeshop'un zengin bir menüsü var. Ekşi mayalı pankek, Eggs Benedict, Croque Naan gibi farklı lezzetler sunan Naan Bakeshop'ta veganlar ve vejetaryenler için de özel seçenekler var.
10
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Mittag
İstanbul'un son yıllarda yükselen değeri Reşitpaşa'nın favorilerinden Mittag'ın kahvaltısı da çok nefis. Tostları, kruvasanları ve yumurtaları ile smoothie kaseleri denenmeli.