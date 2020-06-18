Babalar Günü sofralarını şenlendirecek en baba yemek tarifleri
Bu pazar yani 21 Haziran Babalar Günü... Babalar Günü'nü evde kutlayacaklara tavsiyemiz enfes yemeklerle donatılmış bir sofra kurup ailece güle konuşa vakit geçirmek olacak. Bunun için tam da babaların ağzına layık lezzetler hazırladık. Üstelik listemizi hazırlarken, her yaştan her damak zevkinden babaları da düşündük. O halde biz daha fazla sözü uzatmayalım, bizim yerimize tariflerimiz konuşsun...
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En kral babalara: Kral tacı tarifi
Görüntüsü nedeniyle “kral tacı” diye adlandırılan enfes kuzu kaburga yemeğinin tarifini mi aramıştınız? Görüntüsünün ve adının ihtişamına kapılanların çok zor bir yemek zannettiği kral tacı aslında biraz özen gösterdiğiniz takdirde kolayca yapılabilen bir yemek. İşte en şık sofralarda bile sizi utandırmayacak lezzet deposu kral tacı tarifi…
Son dönemde en sevilen tavuklu lezzetlerden biri olan buffalo wings ya da Türkçesiyle buffalo kanatları evde de kolayca yapılabilir. Bunun için ihtiyacınız sadece birkaç parça kanat ve biraz da sos. İşte dışarıdan sipariş ettiğiniz buffalo kanatları size unutturacak lezzette ev yapımı buffalo wings tarifi…
Hünkar beğendi geleneksel mutfağımızın en sevilen yemeklerinden. Hele şöyle beğendisi çekirdeksiz tazecik bir patlıcanla yapılmış, eti lokum gibi pişmiş bir hünkar beğendiğinin lezzetine doyum olmaz. Sizin için geleneksel lezzeti tutturan orijinal hünkar beğendinin tarifini araştırdık. Şimdiden elinize sağlık…
Kaşık kaşık yiyen babalara: Kayseri mantısı tarifi
Kayseri yemeklerinden bahsedildiğinde akla gelen ilk yemek elbette Kayseri mantısıdır. Bir kaşığa 40 adet sığıp sığmadığı tartışılır ama dışarıda yediğimiz mantı, ev yapımı mantının yerini biraz zor tutar. Yapımı gerçekten ustalık gerektiren Kayseri mantısı sarımsaklı yoğurdu ve salçalı sosuyla tadına doyulmaz bir hal alır. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyoruz.
Kaburga dolması Diyarbakır mutfağına ait en lezzetli et yemeklerinin başında geliyor. Yapılışı biraz emek ve zaman istese de sonuçta ortaya çıkan lezzetle her şeye değiyor. Siz de bu geleneksel lezzeti sofralarınızda misafir etmek istiyorsanız, kaburga dolmasının malzemelerini ve adım adım tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...
'Mezem olmadan olmaz' diyen babalara: Çerkes tavuğu tarifi
Mezeler, akşam yemeklerinin ya da çay saatlerinin olmazsa olmazı. Çerkez tavuğu da en sevilen mezelerden biri. Çok lezzetli ve pratik olması da bu nefis lezzeti vazgeçilmez kılıyor. Eğer siz de Çerkez tavuğu arıyorsanız, tarifimize bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun...
Denizden babası çıksa yiyen babalara: Asma yaprağında sardalye tarifi
Yunan mutfağının bu klasik lezzeti ile asma yaprağının içerisinde pişen sardalyeler hem yumuşacık oluyor hem de asma yaprağının hafif ekşimtırak aromasını içeriyor. Türkiye'de de Çanakkale yöresinde sardalye mevsiminde sıkça yapılan ve yenen bu tarif, farklı bir balık lezzeti arayanların ağzına layık.
Zeytinyağlı biber dolması, yaz aylarında sofraların olmazsa olmazlarından. Hele ki içinde dolmalık fıstığıyla, kuş üzümüyle tam olarak Ege usulü bir zeytinyağlı biber dolmasına kimsenin hayır demesi mümkün değil. Yemek olarak da meze olarak da damak çatlatan zeytinyağlı biber dolmasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Yoğurtlu ve salçalı sosuyla lezzetine doyum olmayan beyti kebap tarifi mi aramıştınız? Lavaşından köftesine her şeyini evde kendiniz yapabileceğiniz beyti kebap tarifi hemen aşağıda. Arzu ederseniz daha pratik olması için hazır lavaş da kullanabilirsiniz. İşte nefis ve pratik beyti kebap tarifi...
Pizza sevmeyen var mı? Hele şöyle her şeyiyle evde yapılmış, fırından yeni çıkmış sıcacık bir pizza tokken bile yenir. Sizin için çeşit çeşit malzemelerle süslediğimiz enfes bir karışık pizza tarifimiz var. Karışık pizza tarifimiz meraklılarını bekliyor. İddia ediyoruz, bundan sonra dışarıdan pizza söylemek istemeyeceksiniz.
Burger seven babalara: Ev yapımı gurme burger tarifi
Gurme burgerler son yıllarda restoranların menülerinde en gözde seçeneklerin başında geliyor. Peki evinizde de restoranlardaki gibi kocaman köfteli, bol sulu gurme burgerler yapmaya ne dersiniz? Aşağıda püf noktalarımız ve nefis bir burger tarifimiz var. Üstelik bu burgerin ekmeği bile evde yapılıyor. Ağzınızın sulanmaya çoktan başladığını düşünüyor ve tarifimize geçiyoruz.
Baklavacıların vitrinlerinde mutlaka gözünüze ilişmiştir, kocaman havuç dilimi baklavalar. Görüntüsü fazlasıyla iştah açıcı olan bu tatlıların lezzeti de şahanedir. Özellikle evde yapılan havuç dilimi baklavanın tadına doyum olmaz. Sizin için nefis bir ev yapımı havuç dilimi baklava tarifi hazırladık. Çok beğeneceksiniz. Şimdiden elinize sağlık...