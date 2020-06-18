Babalar Günü sofralarını şenlendirecek en baba yemek tarifleri

'Mezem olmadan olmaz' diyen babalara: Çerkes tavuğu tarifi Mezeler, akşam yemeklerinin ya da çay saatlerinin olmazsa olmazı. Çerkez tavuğu da en sevilen mezelerden biri. Çok lezzetli ve pratik olması da bu nefis lezzeti vazgeçilmez kılıyor. Eğer siz de Çerkez tavuğu arıyorsanız, tarifimize bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun...