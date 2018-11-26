"Az uğraşarak çok lezzetli yemekler yapayım" diyenler için milföy hamuruyla tarifler

Kıymalı volovan tarifi Hem midenizi hem de gözünüzü doyuracak olan volovanları hazırlamak çok kolay. Şekillendirdiğiniz milföy hamurunun özel kıymalı harcı sarmalamasıyla ortaya bu enfes kıymalı volovanlar çıkıyor. Bu çok lezzetli hamur işini denemek isterseniz, kıymalı volovan tarifimiz hemen aşağıda…