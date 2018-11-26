"Az uğraşarak çok lezzetli yemekler yapayım" diyenler için milföy hamuruyla tarifler
Milföy hamuru mutfaklarımızda bize zaman kazandıran mucizevi malzemelerin başında geliyor. Birkaç dakika içinde nefis hamur işleri hazırlamaya fırsat veren milföy hamuru, ile yapabileceğiniz tatlı ve tuzlu birkaç tarifi aşağıda sıraladık. Bundan sonrası size kalmış. İsterseniz bizim tariflerimizi uygulayın, isterseniz yaratıcılığınızı konuşturup sofranıza bin bir lezzet katın.
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Kıymalı volovan tarifi
Hem midenizi hem de gözünüzü doyuracak olan volovanları hazırlamak çok kolay. Şekillendirdiğiniz milföy hamurunun özel kıymalı harcı sarmalamasıyla ortaya bu enfes kıymalı volovanlar çıkıyor. Bu çok lezzetli hamur işini denemek isterseniz, kıymalı volovan tarifimiz hemen aşağıda…
Kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri muz. Potasyum zengini muz, günün her saati yenebilecek kadar esnek bir malzeme. İster kahvaltıda yulafınıza ekleyin, ister ara öğününüzde tüketin, isterseniz de mis gibi muzlu tatlılar yapın kendinize.