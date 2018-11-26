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Hürriyet
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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 26 Kasım 2018 - 15:35 | 

"Az uğraşarak çok lezzetli yemekler yapayım" diyenler için milföy hamuruyla tarifler

Milföy hamuru mutfaklarımızda bize zaman kazandıran mucizevi malzemelerin başında geliyor. Birkaç dakika içinde nefis hamur işleri hazırlamaya fırsat veren milföy hamuru, ile yapabileceğiniz tatlı ve tuzlu birkaç tarifi aşağıda sıraladık. Bundan sonrası size kalmış. İsterseniz bizim tariflerimizi uygulayın, isterseniz yaratıcılığınızı konuşturup sofranıza bin bir lezzet katın.

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1Kıymalı volovan tarifi
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Kıymalı volovan tarifi

Hem midenizi hem de gözünüzü doyuracak olan volovanları hazırlamak çok kolay. Şekillendirdiğiniz milföy hamurunun özel kıymalı harcı sarmalamasıyla ortaya bu enfes kıymalı volovanlar çıkıyor. Bu çok lezzetli hamur işini denemek isterseniz, kıymalı volovan tarifimiz hemen aşağıda…

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2Milföy pizza tarifi
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Milföy pizza tarifi

Kahvaltılarda hamur işi arayanların kolayca hazırlayabileceği, afiyetle yiyebileceği bir tarif...

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3Kremalı milföy tarifi
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Kremalı milföy tarifi

Ailenizi hem çok lezzetli hem de yapımı çok pratik olan bu tarifle sevindirmeye ne dersiniz?

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4Şeftalili milföy tart tarifi
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Şeftalili milföy tart tarifi

Milföy hamuruyla yapılan bu tatlının görüntüsü ve lezzeti o kadar başarılı ki hiç kimse yarım saat içinde hazırlandığına inanmıyor.

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5Tavuklu milföy tarifi
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Tavuklu milföy tarifi

Bu tavuklu milföyleri hem lezzeti hem de görüntüsü bakımından oldukça çok seveceksiniz.

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6Ballı mantarlı milföy böreği tarifi
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Ballı mantarlı milföy böreği tarifi

Besleyici bir besin olan mantarın lezzet kattığı harika bir börek!

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7Üç malzemeli milföy böreği tarifi
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Üç malzemeli milföy böreği tarifi

Jambon ve çeşitli sebzeleri bir araya getiren bu börek damağınızda hoş bir tat bırakacak.

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8Milföy hamurundan çıtır tost tarifi
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Milföy hamurundan çıtır tost tarifi

İçine dilediğiniz tüm malzemeleri koyabileceğiniz bu tost birkaç dakika içinde hazırlanıyor ve çıtır çıtır oluyor.

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9Yabani mantarlı tartolet tarifi
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Yabani mantarlı tartolet tarifi

Et yemeyen misafire lezzetli ve uğraşılmış bir yemek sunmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

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10Kaşarlı milföy çubukları tarifi
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Kaşarlı milföy çubukları tarifi

Kaşar ve milföyün o leziz uyumuna bayılacaksınız... Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu tarif aynı zamanda muhteşem bir atıştırmalık. İşte kaşarlı milföy çubukları tarifi...

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11Salamlı gül milföy tarifi
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Salamlı gül milföy tarifi

Hazırlaması çok kolay yemesi de oldukça keyifli olan salamlı gül milföy, kahvaltı sofralarınızın da vazgeçilmezi olacak. İşte tarifi...

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12Sosisli milföy tarifi
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Sosisli milföy tarifi

Çay sohbetlerinizin yanında tadına doyamayacağınız hem lezzetli hem de yapımı kolay bir tarif! Aniden gelen misafirler için çayın yanına kolaylıkla yapabileceğiniz sosisli milföy tarifi...

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13Çikolatalı milföy tarifi
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Çikolatalı milföy tarifi

Muhabbetinizi tatlandıracak çıtır çıtır bir tarif... Üstelik yapımı da çok kolay... Tatlı ihtiyacınızı kolaylıkla giderebileceğiniz çikolatalı milföy tarifi...

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14Çikolata soslu milföy pastacıkları tarifi
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Çikolata soslu milföy pastacıkları tarifi

Ana malzemesi milföy olan ve kolaylıkla hazırlayacağınız bu pasta şefleri bile kıskandıracak. Hem harika görüntüsüyle hem de enfes tadıyla sizleri büyüleyecek pratik bir tarif!

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15Çikolatalı muzlu örgü tatlısı
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Çikolatalı muzlu örgü tatlısı

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden biri muz. Potasyum zengini muz, günün her saati yenebilecek kadar esnek bir malzeme. İster kahvaltıda yulafınıza ekleyin, ister ara öğününüzde tüketin, isterseniz de mis gibi muzlu tatlılar yapın kendinize.

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