Avrupa'nın dört bir yanından geldiler, bir kaşığa 40 tane sığdırmayı öğrendiler

Fransa'dan gelen şef aşçı Marc Krewiss, eğitimlerin herkes için yenileyici olduğunu dile getirerek "Farklı ülkelerden farklı kültürlerden yemekler öğrenmenin herkes için faydalı olduğuna inanıyorum. Daha önce herhangi bir Türk insanıyla iletişime geçmedim. Herhangi bir şekilde de Türk mutfağından haberdar olmadım. Burada çok iyi şekilde karşılandık. Türk kültürüne hayran kaldım" diye konuştu.