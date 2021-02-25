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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 17:06 | 

Avokadoyu Nasıl Yesek?

Yağ açısından zengin, vitaminden yana bol, lezzeti açısından da çeşitlilik sunan avokado meyvesine artık mutfaklarımızda sıkça yer verir olduk. Peki bu avokadoyu daha lezzetli hale nasıl getirebilir, bir meyveden neler üretebiliriz?

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1İçini doldurmakta özgürsünüz
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İçini doldurmakta özgürsünüz

Avokadoyu eğer hemen tüketecekseniz, yumuşak olanlarını tercih etmelisiniz. İçindeki iri çekirdeği çıkarıp, içini istediğiniz malzemelerle doldurup (baklagil, buğday, çeşitli meyveler, kuru yemiş) bu şekilde şık bir sunumla tüketebilirsiniz.

2Salataya bir dokunuş
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Salataya bir dokunuş

Dilediğiniz şekilde hazırladığınız salatalarınıza avokado çok yakışacak bir lezzet. Üstelik tok tutma özelliğine de sahip.

3Ekmek üstü avokado
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Ekmek üstü avokado

Avokadoyu ince ince dilimleyin. Ekmeğinizin altına dilediğiniz bazı yapabilirsiniz ama; biz labneyi öneririz. Labne peynir, avokado dilimleri ve baharatlar. Deneyin, seveceksiniz.

4Ezme neden olmasın
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Ezme neden olmasın?

İşte avokadonun en çok tercih edilen yeme şekillerinden birisi. Avokadoyu ezin. Az zeytinyağı, tuz ve limonla buluşturun. Üzerine dilediğiniz kuru yemişleri ekleyebilir, tadını katlayabilirsiniz.

5Ara öğünlük bir seçenek
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Ara öğünlük bir seçenek

Ezdiğiniz avokadoları çeşitli sebzelerle birleştirerek ekmeğinizin üzerinde ara öğünlerinizde afiyetle tüketebilirsiniz.

6Yumurtaya da yakışıyor
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Yumurtaya da yakışıyor

Tıpkı labne peyniri gibi avokadoyu yumurta ile de çok seveceksiniz. Kahvaltı için hayli doyurucu bir alternatif.

7Sade severlere
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Sade severlere

Sizi de unutmadık. Dilimleyin ve üzerinde biraz tuz, biraz limon suyu gezdirin. Yeter de artar bile.

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