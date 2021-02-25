Avokadoyu Nasıl Yesek?

Yağ açısından zengin, vitaminden yana bol, lezzeti açısından da çeşitlilik sunan avokado meyvesine artık mutfaklarımızda sıkça yer verir olduk. Peki bu avokadoyu daha lezzetli hale nasıl getirebilir, bir meyveden neler üretebiliriz?
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1
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İçini doldurmakta özgürsünüz
Avokadoyu eğer hemen tüketecekseniz, yumuşak olanlarını tercih etmelisiniz. İçindeki iri çekirdeği çıkarıp, içini istediğiniz malzemelerle doldurup (baklagil, buğday, çeşitli meyveler, kuru yemiş) bu şekilde şık bir sunumla tüketebilirsiniz.
2
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Salataya bir dokunuş
Dilediğiniz şekilde hazırladığınız salatalarınıza avokado çok yakışacak bir lezzet. Üstelik tok tutma özelliğine de sahip.
3
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Ekmek üstü avokado
Avokadoyu ince ince dilimleyin. Ekmeğinizin altına dilediğiniz bazı yapabilirsiniz ama; biz labneyi öneririz. Labne peynir, avokado dilimleri ve baharatlar. Deneyin, seveceksiniz.
4
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Ezme neden olmasın?
İşte avokadonun en çok tercih edilen yeme şekillerinden birisi. Avokadoyu ezin. Az zeytinyağı, tuz ve limonla buluşturun. Üzerine dilediğiniz kuru yemişleri ekleyebilir, tadını katlayabilirsiniz.
5
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Ara öğünlük bir seçenek
Ezdiğiniz avokadoları çeşitli sebzelerle birleştirerek ekmeğinizin üzerinde ara öğünlerinizde afiyetle tüketebilirsiniz.
6
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Yumurtaya da yakışıyor
Tıpkı labne peyniri gibi avokadoyu yumurta ile de çok seveceksiniz. Kahvaltı için hayli doyurucu bir alternatif.
7
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Sade severlere
Sizi de unutmadık. Dilimleyin ve üzerinde biraz tuz, biraz limon suyu gezdirin. Yeter de artar bile.