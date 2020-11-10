Avokadoya talep uçtu, üreticiler restoranlardan çekirdek toplamaya başladı

8 yıl sonra bir ağaçtan ortalama 500 meyve alınıyor. 600-700 meyve veren ağaçlar da olabiliyor. Avokado, türüne göre tanesi 7 ile 10 lira arasında alıcı buluyor. Bir ağaçtan en verimli döneminde 3 bin 500 lira kazanç elde ediliyor. Yetiştirilmesi aşamasında hiçbir ilaç kullanılmayan ağaca, sadece su ve zaman zaman gübre ile destek vermek yeterli oluyor. Üretime göre 1 dönümde sezonda 10 bin lira kazandıran avokadodan verim almanın en önemli noktası ise sertifikalı fidan dikmek.