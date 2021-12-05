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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 05 Aralık 2021 - 16:50 | 

Avokado nasıl yenir? Avokado Türkiye’de yetişiyor mu? İşte Avokadonun faydaları

Avokado, anavatanı Orta Meksika olan çiçekli bitkiler sınıfından tarçın ve kafur ağacını da içine alan defnegiller familyasına ait bir ağaç ve bu ağacın meyvelerinin adıdır. Görünüşü itibariyle armudu andıran avokado, timsah armudu olarak da bilinmektedir. Peki, Avokado nasıl yenir? Avokado Türkiye’de yetişiyor mu? İşte avokadonun faydaları...

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Tropikal bir meyve olan avokadonun üretimi ve tüketimi son yıllarda ülkemizde de arttı. Türkiye'deki avokado üretiminin yaklaşık % 75- 80'i Antalya'da, % 15-20'si Mersin'de ve % 2-5'i diğer illerde (Muğla ve Hatay) üretilmektedir. Bunun sonucunda, son zamanlarda yerel pazarlarda çok fazla avokado yer almaktadır.
2Avokado ne zaman tüketilmelidir

Avokado ne zaman tüketilmelidir?

Mutfağımıza sonradan girmiş bu meyvenin birçok farklı hazırlanış ve tüketiliş biçimi vardır. Özellikle ilk kez yiyecekler dikkat etmelidir. Sert yenmemesi gereken meyvedir. Yapılan çoğu tarif için oldukça yumuşak ve olgun avokado seçilmelidir. Avokado tropikal bir meyvedir. Yani tropikal çoğu meyve gibi sonradan olgunlaşmaya devam eder.
3Avokado faydaları

Avokado faydaları

Kansere karşı koruyor.
Cilt ve saç sağlığına direkt etkide bulunur.
Bebeklerin sağlığını destekler.
Kilo kontrolünü sağlar.
Depresyon riskini azaltır.
Sindirimi düzenler.
Kalp için faydalıdır.
4Avokado nasıl yenir

Avokado nasıl yenir?

Yumuşayan avokadoyu ortadan ikiye kesip, çekirdeğini çıkartın. Avokadonun iki ayrı yarısını elma dilimi şeklinde iki ayrı parçaya ayırın. Ortadaki çekirdeği bıçak yardımıyla çıkarın. Bir soyacak yardımıyla kabuklarını ince bir şekilde aldıktan sonra tariflerinizde kullanın.
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