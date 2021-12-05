Avokado nasıl yenir? Avokado Türkiye’de yetişiyor mu? İşte Avokadonun faydaları

Avokado ne zaman tüketilmelidir?

Mutfağımıza sonradan girmiş bu meyvenin birçok farklı hazırlanış ve tüketiliş biçimi vardır. Özellikle ilk kez yiyecekler dikkat etmelidir. Sert yenmemesi gereken meyvedir. Yapılan çoğu tarif için oldukça yumuşak ve olgun avokado seçilmelidir. Avokado tropikal bir meyvedir. Yani tropikal çoğu meyve gibi sonradan olgunlaşmaya devam eder.