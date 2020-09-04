Av yasağı bitti tezgahlar şenlendi! Peki eylülde hangi balıklar yenir?
Eylül ayı gelip av yasağı sona erince balık severlerin de yüzü gülmeye başlıyor. Eylül ayında palamut, lüfer, çipura, sardalye, istavrit, barbun ve kılıç gibi balıklar lezzetleriyle öne çıkıyor. Sizin için eylül balıklarıyla yapılabilecek nefis yemek tarifleri derledik. İşte eylül balıklarıyla çeşit çeşit yemekler...
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Fırında barbun tarifi
Barbun, pembe rengi ve bembeyaz etiyle Ege’nin en güzel balıklarından biridir. Başka denizlerde de yaşar ama buradakinin lezzeti bambaşkadır. Genellikle kızartma olarak karşımıza çıkan barbun aslında fırında da çok lezzetli olur. Sizin için nefis bir fırında barbun tarifi hazırladık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Balık ekşilisi Trabzon yöresine ait enfes bir yemek. Genellikle palamutla yapılıyor ve bu nedenle palamut ekşilisi diye de anılıyor. Biz de tarifimizde palamut kullandık. Ancak siz arzu ederseniz palamut gibi çok etli başka balıklarla da balık ekşilisi yapabilirsiniz. Balık ekşilisinin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz…
Çok uğraşmadan ziyafet hazırlamak isteyenlerin başvurduğu bir numaralı malzemedir balık. Yanında bol salatayla kısa sürede doyurucu ve besleyici bir yemeğe dönüşüverir. Hele ki bu balık tavada kızarmış çıtır çıtır takoz palamutsa... Tarif istiyorsanız hemen aşağıda...
Hem görüntüsü hem de lezzeti ile sofralarınızı süsleyecek enfes bir tarifimiz var: Soslu çipura. Klasik ızgara çipuranın üzerine ekleyeceğiniz o sarımsaklı ve baharatlı sos o kadar farklı bir lezzet yaratacak ki inanamayacaksınız. İşte çok beğeneceğiniz soslu çipura tarifimiz...
Palamut sonbaharın habercisi balıklardan. Denizlerimizin en lezzetli sakinlerinden biri olan palamutun en güzel hali de pilaki olsa gerek. Balığın lezzetinin sebzelerle desteklendiği, fırında pişen bu nefis yemek, her türlü sofraya yakışır, herkese kendini sevdirir. İşte çok basit bir palamut pilaki tarifi...
Yunan mutfağının bu klasik lezzeti ile asma yaprağının içerisinde pişen sardalyeler hem yumuşacık oluyor hem de asma yaprağının hafif ekşimtırak aromasını içeriyor. Türkiye'de de Çanakkale yöresinde sardalye mevsiminde sıkça yapılan ve yenen bu tarif, farklı bir balık lezzeti arayanların ağzına layık.
Fırında pişen balık, kızartmaya kıyasla aksine daha az kalorili ve daha sağlıklıdır. Üstelik fırında pişirdiğinizde balığın lezzetini de daha iyi alırsınız. Hazır mevsimi gelmişken sizin için “Kolay bir fırında palamut nasıl yapılır?” sorusuna cevap aradık. İşte fırında palamut tarifi...
Lüfer başlı başına en leziz balıklardan biri. Bu leziz balığı maydanoz, sarımsak ve çeşitli baharatlarla daha da lezzetlendirip pakette pişirdiğinizde ortaya çıkacak keyfin boyutlarını tahmin etmeniz mümkün değil. Çok beğeneceğinizi garanti ettiğimiz tarifimiz burada...
Tavada balığın keyfi başkadır. Hele ki bu balık barbunsa... Pembeliğiyle tezgahları renklendiren barbun, lezzetiyle de sofralarınızı şenlendirecek. Tek yapmanız gereken balıklarınızı una bulayıp kızgın yağda kızartmak. Çıtır çıtır olan barbun kızartmayı yemeye doyamayacağınızdan eminiz.
Eylül denince balık severlerin aklına ilk gelen şey palamuttur. Denizlerimizdeki en lezzetli balıklardan biri olan palamutu birkaç basit sebzeyle destekleyip fırına attınız mı ortaya enfes bir palamut pilaki çıkar. Bu hem hafif hem lezzetli tarife bayılacaksınız.
Sonbaharın müjdecisi palamut ile yazın en sevgilisi domatesi birleştiren bir tarifimiz var. Üstelik sadece 6 malzemeyle yapılıyor hazırlayıp, pişirip, sofraya getirmesi sadece yarım saat sürüyor. İşte nefis bir fırında palamut tarifi...
Balık ekmek İstanbul'un olmazsa olmaz geleneklerinden biridir. Boğaz kıyısındaki balık ekmek tezgahlarında yenen sandviçlerin tadına doyum olmaz. Ancak siz evinizde de enfes balıklı sandviçler yapabilirsiniz. İstavrit ızgarasıyla yapılan bu sandviçlerin asıl özelliği balıkların marine sosu. Bu sandviçi çok beğeneceğinizi düşünüyoruz, mutlaka denemelisiniz...
Kılıç en lezzetli balıkların başında geliyor. Hele ki limon ve zencefil gibi çok güçlü iki aromayla bir araya geldiğinde lezzetine doyum olmuyor. Marine sosunun lezzetine bayılacağınız limon ve zencefil aromalı kılıç balığı tarifini mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Çipura en lezzetli ve en kolay bulunabilen balıklardan biri. Balık restoranlarının da favorisi olan çipurayı evinizde de kolayca pişirebilirsiniz. Hele ki tarifimizdeki gibi yağlı fırın kağıdında sebzelerle yapacağınız bu balığın servisi de çok kolay olacak. Limon, soğan ve sarımsağın lezzet kattığı kağıtta çipurayı mutlaka deneyin.
Misafirlerinizi hem görüntüsü hem de lezzeti ile büyüleyecek bir balıklı meze arıyorsanız doğru yere geldiniz. Kılıç balığı carpaccio çok farklı ve çok nefis bir yemek. Servis ederken yapacağınız ufak dokunuşlarla da sunumunu ileri bir aşamaya taşıyıp, şölen sofralarına yakışır bir yemek elde edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Pratik ve lezzetli bir tarif arayanlar için mükemmel bir seçim çipura tava. Malzemesi az yapılışı çok kolay. Yanına bir de nefis bir salata yaptınız mı en ünlü şeflerin yemekleri bile bu lezzet karşısında duramaz. İşte balık sevenlerin dağarcığında mutlaka bulunması gereken çipura tava tarifi...
Ege’nin pembe incisi barbun, hem fırında hem de tavada kızartıldığında çok lezzetli oluyor. Lezzetli eti ya çıtırlığıyla yiyenlerin bayılacağı barbun balığına farklı bir dokunuş yapmak ister misiniz? Eğer değişikliklere açıksanız, asma yaprağına sarılı barbunu da mutlaka denemelisiniz. Peki asma yaprağına sarılı barbun nasıl yapılır? İşte tarifi…