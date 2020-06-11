ATO'nun girişimleri sonuç verdi, Adana şalgamı da tescillendi

"Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünler kalite standartlarını yakalayan 'Coğrafi İşaret' ile mümkün olabiliyor. Bu sayede bu ürünler markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak. Dolayısıyla Adana’nın bu ürünleri markalaştırmasıyla kent bir marka şehir olacak. Bu ürünleri ne kadar arttırırsak kent için ekonomik anlamda fayda tescil etmiş olacağız."