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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA, DHA ve İHA
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 15:57,

ATO'nun girişimleri sonuç verdi, Adana şalgamı da tescillendi

Adana şalgamına, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret belgesi verildi.

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Adana Ticaret Odası (ATO) tarafından başvurusu yapılan "Adana Şalgamı Coğrafi İşareti" tescillendi.

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2005 yılında Adana Kebabı'na patent alarak kebabı bir dünya markası haline getiren ATO, şimdi de 'Adana Şalgamı'na Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

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ATOSEV tesislerinde düzenlenen toplantıyla tescil kamuoyuna duyuruldu.

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ATO Başkanı Atilla Menevşe yaptığı açıklamada, böyle ürünleri güvenilir olarak piyasaya lanse etmenin ancak böyle tescille olabildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

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"Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünler kalite standartlarını yakalayan 'Coğrafi İşaret' ile mümkün olabiliyor. Bu sayede bu ürünler markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak. Dolayısıyla Adana’nın bu ürünleri markalaştırmasıyla kent bir marka şehir olacak. Bu ürünleri ne kadar arttırırsak kent için ekonomik anlamda fayda tescil etmiş olacağız."

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"15 sene önce yine Adana’nın bir değeri olan Adana Kebabını lanse etti. Adana Şalgamı da bundan aşağı değil. Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürün inşallah kamuoyunda da hak ettiği yerini bulacak.”

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Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ne başvurulan diğer ürünleri de sıralayan Menevşe, “Adana şırdanı, Adana analı kızlı, Adana halka tatlı, Adana içli köfte, Adana aşlama, Adana bici bici, Adana taş kadayıfı ve Adana karakuş tatlısının da 3 aylık süre içerisinde itiraz gelmezse Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alacağını söyleyeyim” dedi.

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Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞalgamDer) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas ise, "Bizden başka bu ürünü üreten ülke yok. Nihayetinde bu ürünü biz 30 ülkeye satıyoruz. Her sattığımız ülkede de ciddi anlamda talepler artıyor. Adana’da şalgamın geçmişi çok eski. 1800’lü yıllardan geliyor şalgamın geçmişi. Türkiye’de ise yeni yeni ambalajlanıp market zincirlerine vermeye başlayınca ön plana çıkmaya başladı. Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ürünün ihracatında çok ciddi anlamda destek vereceğini biliyoruz. Ürünün ortası belli değildi. Yurt dışında biz anlatırken elimizde belge yoktu. Burada hepimize iş düşüyor” şeklinde konuştu.

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