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Lezizz
Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 12:50 | 

Atıksız Mutfak Mümkün mü?

Daha az atmak, daha az çöp çıkarmak ve doğanın korunmasına katkıda bulunmak istemez misiniz? Öyleyse işe mutfaktan başlamak doğru bir karar olacaktır. Peki bunu nasıl yapacaksınız?

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1İhiyacınız olanları satın alın

İhiyacınız olanları satın alın

Bu işe başlamanın ilk adımı almayı azaltmak. Sadece ihtiyacınız kadar olanı aldığınızda çöpleriniz de direkt olarak azalacaktır.

2Değerlendirme yöntemini kullanın

Değerlendirme yöntemini kullanın

Yiyeceklerinizi çöpe atmadan önce değerlendirip değerlendiremeyeceğinize bir bakın. Örneğin; bayat ekmeklerden köfte harcı, kruton yapabilir, ezilmeye yüz tutmuş meyvelerinizi reçel ya da komposto olarak değerlendirebilirsiniz.

3Buzdolabını doğru düzenleyin

Buzdolabını doğru düzenleyin

Yiyecekleri saklama koşullarına uygun şekilde hazırlamak onların ömrünü uzatacaktır.

4Plastikten uzaklaşmak

Plastikten uzaklaşmak

Süt, su, içecek gibi ürünleri plastik şişelere koymak yerine cam ürün olanları satın almak ve aynı camda başka içecekler saklamak oldukça akıllıca bir yöntem. Aynı şekilde alışverişe bez torba ile çıkmak, streç filmler yerine küçük bez torbalar kullanmak plastik çöpünüzü yarıya indirir.

5Geri dönüştürün

Geri dönüştürün

Mahallenizde geri dönüşüme uygun konteynerları mutlaka kulanın. Cam, plastik, kağıt gibi evde çöplerinizi ayrıştırdıktan sonra geri dönüşüm kutularına atabilirsiniz.

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