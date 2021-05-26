Atıksız Mutfak Mümkün mü?

Daha az atmak, daha az çöp çıkarmak ve doğanın korunmasına katkıda bulunmak istemez misiniz? Öyleyse işe mutfaktan başlamak doğru bir karar olacaktır. Peki bunu nasıl yapacaksınız?
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1
İhiyacınız olanları satın alın
Bu işe başlamanın ilk adımı almayı azaltmak. Sadece ihtiyacınız kadar olanı aldığınızda çöpleriniz de direkt olarak azalacaktır.
2
Değerlendirme yöntemini kullanın
Yiyeceklerinizi çöpe atmadan önce değerlendirip değerlendiremeyeceğinize bir bakın. Örneğin; bayat ekmeklerden köfte harcı, kruton yapabilir, ezilmeye yüz tutmuş meyvelerinizi reçel ya da komposto olarak değerlendirebilirsiniz.
3
Buzdolabını doğru düzenleyin
Yiyecekleri saklama koşullarına uygun şekilde hazırlamak onların ömrünü uzatacaktır.
4
Plastikten uzaklaşmak
Süt, su, içecek gibi ürünleri plastik şişelere koymak yerine cam ürün olanları satın almak ve aynı camda başka içecekler saklamak oldukça akıllıca bir yöntem. Aynı şekilde alışverişe bez torba ile çıkmak, streç filmler yerine küçük bez torbalar kullanmak plastik çöpünüzü yarıya indirir.
5
Geri dönüştürün
Mahallenizde geri dönüşüme uygun konteynerları mutlaka kulanın. Cam, plastik, kağıt gibi evde çöplerinizi ayrıştırdıktan sonra geri dönüşüm kutularına atabilirsiniz.