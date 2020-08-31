Atalık sarı buğday kazanlarda kaynadı, güneşin kollarına bırakıldı

Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan da tüketiciler için yerel ve yöresel ürünlere öncelik verdiklerini hatırlatarak, “Şu anda ikinci etap bir ürün çalışmasını görüyorsunuz burada. Bu çok kıymetli bir ürün, çünkü biliyorsunuz, bu bizim anneannelerimizden beri halk olarak vazgeçilmezimiz olan bulgurumuz. Bulgur üstelik de bu bölgenin atalık tohumundan, bizim bölgemizin tohumundan yetişen buğdaydan olunca da çok daha kıymeti artıyor. Bu kıymetli ürünü yöresel şekillerde işleyerek, bulgur olarak talep edenlere sunacağız” diye konuştu.