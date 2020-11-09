Atalarının lezzeti 'pakuk' ve 'hinkal'i Yalova'da yaşatıyorlar

"Orada nasıl yapıldıysa o tatları, buraya da getirmişler. Biz de annelerimizden öğrendiğimizi burada ablamla beraber yapıyoruz. Burada fıstıklı, susamlı, cevizli, ay çekirdekli tatlılar yapıyoruz. Bizim sulu tatlımız yok. Aslında bayramlarda tatlıları yapıyoruz. Talep çok olunca burada yapıp köyümüze gelen misafirlere veriyoruz. Özellikle 'pakuk' dediğimiz helva tarzı tatlımız çok tutuluyor. Haftada 3 defa yapıyoruz. Yapılması çok zor bir tatlı. Bir buçuk saat boyunca kaşığı çevirmek gerçekten çok zor. Dağıstan Helvası adıyla üretim yapıyoruz." Yaman, özellikle kent dışından gelenlerin taleplerini karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.