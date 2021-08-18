Aşure kaç malzemeden oluşur? Aşureye toz tarçın konur mu? İşte geleneksel aşure tarifi

AŞURE NASIL YAPILIR? Buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı kaselerde bir gece önceden ıslatın.



Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı tencerelerde yumuşayana kadar haşlayın.



Buğdayı yıkayıp 10 dakika haşlayın.



Süzüp yeniden 10 dakika haşlayın ve yeniden süzün.



Son olarak 3 litre kadar sıcak suyla 50 dakika kadar haşlayın.



Bu esnada kuru kayısı ve üzümü bir süre sıcak suya koyun.



Bulgurlar yumuşayınca nohut ve fasulyeyi ekleyin.



Kayısıları küp küp doğrayıp üzüm ve pirinçle birlikte tencereye ilave edin.



Tuzu, şekeri ve fındığı da ekleyip hepsini 15 dakika daha pişirin.



Aşureniz kaynadıkça suyu azalabilir, azar azar sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.



Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp kaselere bölüştürün.



İlk sıcağı çıkınca üzerine fındık, ceviz, üzüm, nar ve tarçın serpin