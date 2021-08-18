Aşure kaç malzemeden oluşur? Aşureye toz tarçın konur mu? İşte geleneksel aşure tarifi
Aşurenin yapılışı ülkemizde yöreden yöreye değişmektedir. Türkiye’nin hemen her yöresinde yapılan aşurenin içindeki malzemeler de yöreden yöreye değişir. Buna göre bakla, börülce, mısır gibi malzemeler katıldığı gibi üstüne de nar ve susam da eklendiği görülür. Bazı yörelerde aşure pekmezle tatlandırılır. Peki, Aşure kaç malzemeden oluşur? Aşureye toz tarçın konur mu? İşte geleneksel aşure tarifi...
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Aşure geleneğini uygulayan toplulukların bu güne yükledikleri anlama göre aşurenin içine konan malzeme, yapılış tarihi ve amacı değişiklik göstermektedir. Aşure, bu geleneği uygulayan topluluklara göre çeşidi ve sayısı değişse de içine konan malzemenin çokluğu ile ün yapmış bir yiyecektir ve genel olarak kabuğu alınmış buğday ile birlikte, fasulye, nohut, kayısı, ceviz, üzüm, incir gibi bakliyat ve yemişlerin uzun süre kaynatılmasıyla pişirilir.
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GELENEKSEL AŞURE TARİFİ
•3 su bardağı aşurelik buğday •Yarım çay bardağı pirinç •1 su bardağı nohut •1 su bardağı kuru fasulye •200 gram kuru kayısı •200 gram kuru üzüm •1 su bardağı kabuksuz fındık •4 su bardağı toz şeker •Bir tutam tuz •Sıcak su
Üzeri için:
•Fındık •Kuş üzümü •Ceviz •Nar •Tarçın
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AŞURE NASIL YAPILIR?
Buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı kaselerde bir gece önceden ıslatın.
Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı tencerelerde yumuşayana kadar haşlayın.
Buğdayı yıkayıp 10 dakika haşlayın.
Süzüp yeniden 10 dakika haşlayın ve yeniden süzün.
Son olarak 3 litre kadar sıcak suyla 50 dakika kadar haşlayın.
Bu esnada kuru kayısı ve üzümü bir süre sıcak suya koyun.
Bulgurlar yumuşayınca nohut ve fasulyeyi ekleyin.
Kayısıları küp küp doğrayıp üzüm ve pirinçle birlikte tencereye ilave edin.
Tuzu, şekeri ve fındığı da ekleyip hepsini 15 dakika daha pişirin.
Aşureniz kaynadıkça suyu azalabilir, azar azar sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.
Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp kaselere bölüştürün.
İlk sıcağı çıkınca üzerine fındık, ceviz, üzüm, nar ve tarçın serpin
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AŞURE KAÇ MALZEMEDEN OLUŞUR?
Geleneksel tarife göre aşure 41 malzemeden oluşur. Aşurenin temel malzemeleri Buğday, nohut, kuru fasulye, kuru kayısı, kuru Üzüm, toz şeker ve sudur.