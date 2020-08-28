Aşure günü hazırlığı yapanlar için çeşit çeşit aşure tarifleri

Aşure geçmişten günümüze en sevilen tatlılarımızdan biri. Birçok kişi aşure dışındaki zamanlarda da aşureyi tatlı olarak yapmayı tercih ediyor. Sizin için bu kez Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bir aşure tarifi hazırladık. Süzme saray aşuresi adından da anlayabileceğiniz gibi buğdayın pişirildikten sonra süzülmesiyle elde ediliyor. Siz de bu farklı ama çok lezzetli aşureyi denemek isterseniz malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…