Aşure günü hazırlığı yapanlar için çeşit çeşit aşure tarifleri
Aşure, muharrem ayında manevi değeri nedeniyle, diğer zamanlarda ise lezzeti nedeniyle vazgeçemediğimiz nefis bir tatlımız. Geleneksel bir lezzet olduğundan içine eklenen malzemeler de yöreye ve yapan kişiye göre değişiklik gösteriyor. Sizin için farklı aşure tarifleri derledik. Aralarında ünlü şeflerin imzasını taşıyan tarifler de bulunan aşurelerimizi mutlaka siz de deneyin. Afiyet olsun...
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Aşure yöreye ve yapana göre malzemeleri ve tarifi değişen enfes bir lezzet. Bu tarifimiz de geleneksel lezzetler söz konusu olduğunda Türkiye’nin en sevilen isimlerinden Emine S. Beder usulü bir aşure. Kıvamıyla tadıyla çok beğeneceğinize emin olduğumuz Emine Beder usulü aşureyi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Aşure lezzetiyle olsun manevi değeriyle olsun, mutfaklarımızda çok özel yere sahip tatlılardan biri. Herkesin aşure zevki de genellikle farklı oluyor ama biz Şef Cengiz Canpolat'tan en zor beğenenleri bile memnun edeceğine inandığımız bir aşure tarifi aldık.
Hicri takvime göre muharrem ayı olan aşure ayında ve özellikle muharremin 10'uncu gününe denk gelen aşure gününde birçok kişi lezzetli ve kıvamlı aşure tarifleri arıyor. Gastronometro Eğitmen Şefi Mert Eker de hazırladığı özel tarifini aşurenin lezzetini ve kıvamını artıracak püf noktaları eşliğinde paylaştı. Siz de nefis bir aşure yapmak isterseniz bu tarifi mutlaka bir gözden geçirmelisiniz. Afiyet olsun...
Muharrem ayının 10’uncu gününde idrak edilen aşure günü için hazırlıklar başladı. Birçok kişi lezzetli ve kıvamı tam tutan bir aşure yapmak için tarif arayışında. Siz de enfes bir aşure yapmak için tarif arıyorsanız, arayışınız sona erdi. İşte herkesin çok beğeneceği enfes bir aşure tarifi…
Paylaşarak çoğalan ve damaklarda adeta bir lezzet şöleni yaratan aşure, nohut, buğday, nar gibi kuru meyve ve bakliyatların mucizevi birleşimiyle orta çıkan bir tatlı. Faydaları saymakla bitmeyen aşure, paylaşmanın unutulan ruhunu ve güzelliğini tekrar hatırlatıyor. Yıldızlı Tarifler kitabının yazarı Yıldız Öz Samaha, aşure ayı için özel “mutluluk formüllü aşure” tarifini paylaştı. İşte mutluluk formüllü aşurenin malzemeleri ve yapılışı…
Aşure geçmişten günümüze en sevilen tatlılarımızdan biri. Birçok kişi aşure dışındaki zamanlarda da aşureyi tatlı olarak yapmayı tercih ediyor. Sizin için bu kez Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bir aşure tarifi hazırladık. Süzme saray aşuresi adından da anlayabileceğiniz gibi buğdayın pişirildikten sonra süzülmesiyle elde ediliyor. Siz de bu farklı ama çok lezzetli aşureyi denemek isterseniz malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Aşure, hem manevi anlamda hem de lezzet anlamında en önemli değerlerimizden biri. Hicri takvime göre muharrem ayı halk arasında “aşure ayı”, muharremin 10’uncu günü ise “aşure günü” olarak biliniyor. Bu yıl 29 Ağustos Cumartesi gününe denk gelen aşure günü öncesi, son dönemin popüler şeflerinden Çiğdem Seferoğlu, aşure tarifini sizler için hazırladı. Seferoğlu’nun şeker kullanmadan yapılan hurmalı ve portakallı aşure tarifini mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…