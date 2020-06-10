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Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 10:20,

Asırlık taş değirmende dededen kalan yöntemlerle tahin üretiliyor

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde su ile çalışan tarihi taş değirmen, tahin üretimi için dönüyor.

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Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde su ile çalışan tarihi taş değirmen, tahin üretimi için dönüyor.

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Çukurca’nın Narlı köyünde yaşayan Kaynak ailesi, dededen kalma, su ile çalışan asırlık taş değirmende doğal yöntemlerle hem tahıl hem de lezzeti ile meşhur Çukurca tahini üretiyor.

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Bölgenin tek taş değirmenini dedelerinden devralan Abdülhaluk ve Zeynep kardeşler, kuşaklardır devam eden bir geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade etti.

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Tarihi değirmeninin dönmesinde büyük emeği olan kadınlar, oldukça meşakkatli olan tahin üretimi için susamları kavuruyor. Doğal tahin için çuvallara doldurulan susam, su havuzlarında 1 gün ıslatılıyor.

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Islanan susam bir makinede döndürülüyor ardından odun ateşinde taş fırında yaklaşık 1 saat kavruluyor. Kavrulan susam bir süre bez üstünde soğutulduktan sonra yine elenip, temizleniyor. Susamın yolculuğu taş değirmende tahine dönüşmesiyle son buluyor.

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Yıllardır büyük emek verdiği değirmeni işleten Zeynep Kaynak, dedelerinden kalan asırlık değirmeni ağabeyi ile beraber işlettiklerini söyledi.

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Kaynak, “Değirmenimiz su ile çalışıyor. Yerli tahinimiz meşhurdur. Herkes gelip buradan tahin alıyor” dedi.

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