Asırlık lezzet lavaş Erzincan'da ilk günkü lezzetiyle yaşatılıyor

Maske ile çalışmak çok zorErzincan’da uzun yıllardır lavaş ekmeği yapan Cabir Zilif’de, “İşimizin zorluğu gece gelmemiz, işimizin saati uzun saat günde 13-14 saat çalışabiliyoruz. Hava sıcaklığının içeride 35 - 40 derce olmasına rağmen tandırın sıcağıyla birlikte 50-55 dereceye çıkıyor. İşimiz çok zor bir iş. Ürettiğimiz Erzincan Lavaşı katkısız bir ekmektir. Genellikle lokantalara verdiğimizden dolayı dönerin yanında, köftenin yanında servis ediliyor. Hijyenden taviz veriyoruz ama maske ile çalışmakta çok zor. Zor şartlarda üretim yapıp hizmet vermekteyiz. Günde 2 tandırda 6 kişilik ekiple 6 bin adete kadar lavaş üretiyoruz” diye konuştu. Zilif, gurbetçilerin de Erzincan lavaşına büyük ilgi gösterdiğini ve isteyene ise kargo ile gönderdiklerini söyledi.