Asırlık lezzet "Koca Ali'nin göç çorbası" damakları tatlandırıyor

Bagi, ebegümecine ilişkin ciddi bir araştırma yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Çorbada çok faydalı bitkiler var ama ebegümecinin çok daha fark oluşturduğuna inanıyorum. Baktığımızda birçok hastalığa iyi geliyor. Özellikle protein ve C vitamini bakımından zengin bir bitki. İçeriğinde malvin ve malvidin dolayısıyla diş, boğaz ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Bademcik iltihaplarına iyi geliyor. İçeriğinde yüzde 10-15 müshil yapıcı maddeler olduğu için mide ve bağırsakları temizliyor. Taze yaprakları, lapası morluk, şişlik ve yaralanmalarda kullanılıyor. Özellikle akciğere, öksürüğe, bronşite iyi geldiğini biliyoruz."