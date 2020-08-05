Asırlık gelenek Toros yaylalarında sürüyor! Genellikle misafirleri için yapılıyor

Birsen Donday, “Asırlardır ebemizden, dedemizden kalma bir zanaat ama şimdi her şey makineye döndü. Bıraktık ama bunun tadını ve zevkini vermiyor. Bunun tadı, lezzeti bir başka. Bunun çökeleği ayrı yağı ayrı güzel oluyor" dedi.