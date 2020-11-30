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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 12:04 | 

Tarsus kebabı lezzetini 1918'den beri aynı kaliteyle sürdürüyorlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde baba ile oğlu, aile yadigarı 102 yıllık dükkanda coğrafi işaret tescilli Tarsus kebabını müşterilerin damak zevkine sunuyor.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde baba ile oğlu, aile yadigarı 102 yıllık dükkanda coğrafi işaret tescilli Tarsus kebabını müşterilerin damak zevkine sunuyor.

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İlçede yaşayan 58 yaşındaki Yusuf Doğaroğlu, babası ile amcalarının 1918 yılında çırak olarak başlayıp, sonrasında işletmeciliğini aldıkları dükkanda kebapçılık geleneğini oğlu Saygın Doğaroğlu (31) ile sürdürüyor.

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Aile yadigarı dükkanın kapılarının sabahın ilk ışıklarıyla açan baba ile oğlu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen Tarsus kebabını yapıyor.

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Yusuf Doğaroğlu, AA muhabirine, asırlık dükkanda işini severek sürdürdüğünü söyledi.

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İş yerinin babasının ardından ağabeyine şimdi de kendisine kaldığını ifade eden Doğaroğlu, "Şu anda dükkanın başında oğlum var, 3 yıldır burada çalışıyor. Allah kısmet ederse torunuma da bu mesleği öğreteceğim. Geleneğimizin bu şekilde devam etmesini istiyorum" diye konuştu.

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Kebabın geleneksel tarifini hiç değiştirmediklerinin altını çizen Doğaroğlu, kaliteden ödün vermeden müşterilerine en lezzetli kebabı sunmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

7Öğretmenliği bırakıp babasıyla çalışmaya başladı
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Öğretmenliği bırakıp babasıyla çalışmaya başladı

Yusuf Doğaroğlu'nun oğlu Saygın Doğaroğlu da 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra ailesinin yanında öğrendiği kebapçılık mesleğine geri döndüğünü anlattı.

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Kaliteden ödün vermeden geleneksel lezzetin yapımını sürdürdüklerini aktaran Doğaroğlu, "Hem geleneği hem de mesleği devam ettirmek için sevdiğim işe geri döndüm. Bir işi yapıyorsanız layığıyla yapmanız gerekir. Layığıyla yapmadığınız müddetçe o iş ne size, ne de karşınızdakine herhangi bir fayda sağlamayacaktır. O yüzden mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi.

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Çalışanlardan Ali Turaç da çırak olarak girdiği kebapçı dükkanında 31 yıldır çalıştığını ve aile gibi olduklarını dile getirdi.

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Müşterilerden Onur Kılıçağaç, Tarsus kebabı yemek için yıllardan beri Kayseri'den buraya geldiğini ve herkese tavsiye ettiğini söyledi.

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