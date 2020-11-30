Tarsus kebabı lezzetini 1918'den beri aynı kaliteyle sürdürüyorlar

Kaliteden ödün vermeden geleneksel lezzetin yapımını sürdürdüklerini aktaran Doğaroğlu, "Hem geleneği hem de mesleği devam ettirmek için sevdiğim işe geri döndüm. Bir işi yapıyorsanız layığıyla yapmanız gerekir. Layığıyla yapmadığınız müddetçe o iş ne size, ne de karşınızdakine herhangi bir fayda sağlamayacaktır. O yüzden mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi.