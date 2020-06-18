Asırlardır değişmeyen bir lezzet: Samsun'un kütküt helvası

Cılboğlu, Kütküt helvasının sert olduğunu ve satırla kesildiğini belirterek, "Ordu'nun Perşembe ilçesinde de Kütküt helvası var. Lakin bizdeki helvaya göre oradaki biraz daha yumuşaktır, bizim helvamız ise daha sert ve daha sakızlıdır, kesilirken Kahramanmaraş'ın nasıl dondurması satırla kesilirse bu helva da aynı şekilde satırla kesilir" diye konuştu.