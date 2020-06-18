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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 12:23,

Asırlardır değişmeyen bir lezzet: Samsun'un kütküt helvası

Samsun'un Bafra ilçesinde şeker, limon tuzu ve çöğen kökünden yapılan kütküt helvası, geleneksel tarifiyle geleceğe taşınıyor

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Samsun'un Bafra ilçesinde asırlık lezzet kütküt helvası, şeker, limon tuzu ve çöğen kökünden oluşan geleneksel tarifiyle damakları tatlandırıyor.

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İlçedeki helva ustalarından Fatih Cılboğlu, 1953 yılında dedelerinin kurduğu fabrikada eski usulle helva üretimini devam ettiriyor.

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Cılboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bafra'nın Kütküt helvasının meşhur olduğunu, atalarından öğrendikleri tarifle eski lezzeti yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

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Kütküt helvasının tamamen doğal ürünlerle yapıldığını vurgulayan Cılboğlu, "Şeker, limon tuzu ve çöğen kökünü kullanarak bu helvayı yapıyoruz. Kütküt helvası, Alaçam'da Hıdırellez şenliklerinde ve Bengü güreşlerinde piknik yapılırken piknik yapmaya gelen vatandaşlar tarafından tüketilirdi" dedi.

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Cılboğlu, Kütküt helvasının sert olduğunu ve satırla kesildiğini belirterek, "Ordu'nun Perşembe ilçesinde de Kütküt helvası var. Lakin bizdeki helvaya göre oradaki biraz daha yumuşaktır, bizim helvamız ise daha sert ve daha sakızlıdır, kesilirken Kahramanmaraş'ın nasıl dondurması satırla kesilirse bu helva da aynı şekilde satırla kesilir" diye konuştu.

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Helva ustası Selami Ali de helvanın yapımı hakkında şu bilgileri verdi:

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"Toz şeker ve limon tuzunu 150 derecede kaynatıp çöven kökü ile beyazlatır kıvamına getiririz, daha sonra pişme kıvamına kadar pişirir fıstıkla terbiye eder tavalara dökeriz. Soğutmaya bıraktıktan sonra yaklaşık bir saat sonra yeme kıvamına gelmiş olur."

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