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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 09:16, /

Artan yemeklerinizi değerlendirebileceğiniz nefis alternatifler

Tüketilemeyen veya fazla yapılan yemekleri uzun süre buzdolabında bekletip çöpe dökmeniz gerekiyorsa farklı seçenekleri deneyebilirsiniz. Bu yüzden, biz de artan yemeklerinizi değerlendirebileceğiniz birkaç tarif hazırladık. Bir göz atmaz mıydınız?

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1Bayat ekmeklerinizle köfte yapın

Bayat ekmeklerinizle köfte yapın

Ekmek, en temel yiyeceklerimizden biri. Bazen fazla gelip artabilirler. Artan ekmekleri küp küp doğrayıp fırında kıtırlaştırarak çorbalarınıza atabilir ya da rondodan çekip galeta unu elde edebilirsiniz. Ayrıca su veya sütle ıslayıp baharatlarla yoğurarak köfte de hazırlayabilirsiniz.

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2Artan elmalarınızla marmelat veya reçel hazırlayın

Artan elmalarınızla marmelat veya reçel hazırlayın

Elma en güzel ve en besleyici meyvelerden biri. Yiyemedğiniz fazla elmaları rendeleyip, şeker ve limon suyu ile kaynatın. Daha sonra da kavanozlara doldurun.

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3Patates yemeğinden omlet yapın

Patates yemeğinden omlet yapın

Sulu patates yemeğiniz artarsa suyunu alarak ya da kızartma ise robottan çekerek püre haline getirebilirsiniz. Bu püreyle börek, patatesli gözleme ve daha farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Püre yapmak istemiyorsanız patatesleri kullanarak omlet de hazırlayabilirsiniz.

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4Artan zeytinleri ezme, poğaça veya salatada kullanın

Artan zeytinleri ezme, poğaça veya salatada kullanın

Dolapta bekleyen zeytini, çekirdeğini çıkarıp ezme yapabilirsiniz. Eğer yeşil zeytininiz arttıysa yine çekirdeklerini ayıklayıp biraz salça, nar ekşisi ve zeytinyağı ile karıştırıpı güzel bir salata hazırlayabilir, bazı hamur işlerinde kullanabilirsiniz.

5Pirinç pilavından kadınbudu köfte yapın

Pirinç pilavından kadınbudu köfte yapın

Artan pirinç pilavını diğer malzemelerle karıştırarak köfte hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, yoğurt çorbası veya pirinç kullanılan farklı çorbalara da katabilirsiniz.

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6Artan makarnaları, makarna salatasına ekleyin

Artan makarnaları, makarna salatasına ekleyin

Dolapta bekleyen makarnanızın üzerine bir miktar su ekleyerek yeniden ısıtıp bir fırın kabına yayın. Üzerine de domates sosu ve rendelemiş kaşar peyniri ekleyip fırında kızarana kadar pişirin. Dilerseniz de artan makarnayı yoğurtla karıştırıp közlenmiş kırmızı biber, mısır ve kornişon turşu gibi malzemeler ekleyerek makarna salatası da hazırlayabilirsiniz.

7Tavuk veya hindi etini çorbalara ekleyin

Tavuk veya hindi etini çorbalara ekleyin

Tavuk veya hindi eti gibi beyaz etiniz arttıysa doğrayarak böreklerinize ekleyebilir ya da sıcak su da bir süre kaynatıp çorbalara ekleyebilirsiniz.

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8Mercimek yemeğinden börek ya da köfte hazırlayın

Mercimek yemeğinden börek ya da köfte hazırlayın

Mercimek yemeğiniz artarsa güzelce süzün. Daha sonra mercimekleri börek veya bulgur pilavında kullanabileceğiniz şekilde robottan çektirin. Ayrıca, mercimek köftesi yaparken de değerlendirebilirsiniz.

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9Artan kekleri supangle yaparak değerlendirin

Artan kekleri supangle yaparak değerlendirin

Artan kekleri yeniden fırınladığınız zaman daha taze olacaktır. Ayrıca dilimleyip bir kasenin tabanına yerleştirerek puding veya supangle tabanı olarak da kullanabilirsiniz.

10Rus salatanız artarsa kumpir yapın

Rus salatanız artarsa kumpir yapın

Rus salatasının içinde mayonez ve haşlanmış garnitür bulundur ve bunlar hızlı bozulabilen besinler olduğu için kısa süre içinde değerlendirmek doğru olacaktır. En pratik yöntem ise kumpir hazırlayıp içinde kullanmak.

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