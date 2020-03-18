Artan yemeklerinizi değerlendirebileceğiniz nefis alternatifler
Tüketilemeyen veya fazla yapılan yemekleri uzun süre buzdolabında bekletip çöpe dökmeniz gerekiyorsa farklı seçenekleri deneyebilirsiniz. Bu yüzden, biz de artan yemeklerinizi değerlendirebileceğiniz birkaç tarif hazırladık. Bir göz atmaz mıydınız?
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1
Bayat ekmeklerinizle köfte yapın
Ekmek, en temel yiyeceklerimizden biri. Bazen fazla gelip artabilirler. Artan ekmekleri küp küp doğrayıp fırında kıtırlaştırarak çorbalarınıza atabilir ya da rondodan çekip galeta unu elde edebilirsiniz. Ayrıca su veya sütle ıslayıp baharatlarla yoğurarak köfte de hazırlayabilirsiniz.
Sulu patates yemeğiniz artarsa suyunu alarak ya da kızartma ise robottan çekerek püre haline getirebilirsiniz. Bu püreyle börek, patatesli gözleme ve daha farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Püre yapmak istemiyorsanız patatesleri kullanarak omlet de hazırlayabilirsiniz.
Artan zeytinleri ezme, poğaça veya salatada kullanın
Dolapta bekleyen zeytini, çekirdeğini çıkarıp ezme yapabilirsiniz. Eğer yeşil zeytininiz arttıysa yine çekirdeklerini ayıklayıp biraz salça, nar ekşisi ve zeytinyağı ile karıştırıpı güzel bir salata hazırlayabilir, bazı hamur işlerinde kullanabilirsiniz.
5
Pirinç pilavından kadınbudu köfte yapın
Artan pirinç pilavını diğer malzemelerle karıştırarak köfte hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, yoğurt çorbası veya pirinç kullanılan farklı çorbalara da katabilirsiniz.
Dolapta bekleyen makarnanızın üzerine bir miktar su ekleyerek yeniden ısıtıp bir fırın kabına yayın. Üzerine de domates sosu ve rendelemiş kaşar peyniri ekleyip fırında kızarana kadar pişirin. Dilerseniz de artan makarnayı yoğurtla karıştırıp közlenmiş kırmızı biber, mısır ve kornişon turşu gibi malzemeler ekleyerek makarna salatası da hazırlayabilirsiniz.
7
Tavuk veya hindi etini çorbalara ekleyin
Tavuk veya hindi eti gibi beyaz etiniz arttıysa doğrayarak böreklerinize ekleyebilir ya da sıcak su da bir süre kaynatıp çorbalara ekleyebilirsiniz.
Artan kekleri yeniden fırınladığınız zaman daha taze olacaktır. Ayrıca dilimleyip bir kasenin tabanına yerleştirerek puding veya supangle tabanı olarak da kullanabilirsiniz.
10
Rus salatanız artarsa kumpir yapın
Rus salatasının içinde mayonez ve haşlanmış garnitür bulundur ve bunlar hızlı bozulabilen besinler olduğu için kısa süre içinde değerlendirmek doğru olacaktır. En pratik yöntem ise kumpir hazırlayıp içinde kullanmak.