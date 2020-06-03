Artan yemeklerden yaratılan yepyeni lezzetler

Bazen sofralarımızı bol çeşitle ve özel lezzetlerle donatıyoruz. Fakat çeşit fazla olunca yemekler de artabiliyor. Bu yüzden tüketemediğiniz ve artan yemeklerinizi farklı şekilde değerlendirebileceğiniz çeşitli alternatifler de mevcut. 5 Haziran Çevre Günü vesilesiyle de kalan yemeklerinizden enfes lezzetler ortaya çıkarabileceğiniz tarifleri derledik.
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Bayat ekmek köftesi tarifi
Bayat ekmek köftesi, et veya kıyma kullanmadan hazırlayabileceğiniz harika bir lezzet. Çeşitli baharatlar ve rendelenmiş kaşar peyniriyle de lezzetini katlayan bu nefis yemek vejetaryenlerin de çok seveceği bir alternatif. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda bayat ekmek köftesi tarifi... Haydi mutfağa!
Patates çorbadan yemeğe soframızın her alanında kendine yer bulabilen, fakat buna rağmen tevazuundan zerre kaybetmeyen muhteşem bir sebze. Tabii böreği de ayrı bir güzel oluyor. Genelde patatesli börek için patatesi ayrıca hazırlamak gerekir ama bizim size çok daha pratik bir fikrimiz var. Dün akşamdan kalan patates yemeği! Hele bir de bu yemek kıymalı ya da tavuklu olursa böreğiniz daha da tatlanacaktır. Ağzınız sulanmaya başladıysa hemen tarifimize geçelim…
Bulgur pilavını sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz ama özellikle yeşil mercimekli bulgur pilavına hayır demek gerçekten çok zor. Genelde pilav için mercimek ayrıca haşlanır ancak dilerseniz artan mercimek yemeğiyle de çok pratik bir pilav yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yemeğin suyunu süzüp tanelerini ayırmak. O halde gelsin tarifimiz…
Akdeniz tipi beslenmenin en önemli unsuru olan zeytin özellikle kahvaltılarımızda büyük yer tutuyor. Zaman zaman buzdolabında unuttuğumuz, eskidiği için yumuşayan ya da kuruyan zeytinler de hepimizin hayatının bir gerçeği. Böyle durumlarda yapılabilecek en iyi şey, bu zeytinlerin çekirdeğini çıkarıp robottan geçirdikten sonra açma ya da poğaça gibi enfes hamur işlerinde kullanmak. Biz bu tarifimizde zeytinli poğaça yaptık ama enfes zeytinli açma tarifimizi de Hürriyet Lezizz’de bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Kahvaltıya hem nefis hem de kolay bir şeyler arıyorsanız, harika bir tarifimiz var. Patatesli omlet, rengarenk görüntüsü ve enfes tadıyla sofranızın yıldızı olacak. İşte, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz patatesli omlet tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Yayla çorbası diye de bilinen pirinçli yoğurt çorbası, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden. En azından biz bu çorbayı sevmeyen kimseyle karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. Peki hem bu leziz çorbayı sofranıza taşımaya hem de dünden kalan pirinç pilavınızı değerlendirmeye ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’ ise tarifimiz geliyor. Afiyet olsun…
Patlıcan çok sevilen ve hem yemeklere hem böreklere çok yakışan bir sebze. Bu tarifimizde bu iki senaryoyu birleştirdik ve patlıcan yemeğini kullanarak börek yaptık. Çok da güzel oldu. Size de denemenizi tavsiye ediyor ve hızla tarifimize geçiyoruz. Şimdiden elinize sağlık…
Kadınbudu köfte sofralarımızın en şahsına münhasır ve en sevilen yemeklerinden. Hem sıcak hem de soğuk tüketilebildiği için oldukça da pratik bir lezzet olan kadınbudu köfteyi, bir gün önceden artan pilavınızı kullanarak kolayca hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Hem artan pilavınızı değerlendirmenizi sağlayacak hem de sofranıza farklı bir yemek koymanıza yardımcı olacak pilavdan kadınbudu köfte tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...