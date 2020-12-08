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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 12:49 | 

Aralık ayında hangi sebzeler ve meyveler yenir? Aralık ayının sebzeleri ve meyveleri

Hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Cevabı bu listede...

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Günümüzde özellikle büyük marketlerde dört mevsim her türlü sebzeyi, meyveyi bulmak mümkün olsa da sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek, çok daha doğru bir hareket.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN TÜKETMEK ŞART! İŞTE FAYDALARI
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Peki hangi ay hangi sebzeyi meyveyi yemelisiniz? Sizin için ay ay bir takvim hazırladık.

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OCAK

Sebzeler: Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.
Meyveler: Elma, nar, portakal, armut, ayva, greyfurt.

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Tam zamanı: Brüksel lahanası, pırasa, kereviz, greyfurt.
Yakında tezgahta: Muz, pazı.
Zamanı geçmek üzere: Nar, semizotu.

BALKABAKLI BRÜKSEL LAHANASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
5Brüksel lahanası tarifi
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Brüksel lahanası tarifi

Akşam yemeği için farklı bir yemek tarifi arıyorsanız, Brüksel lahanasını denemeden geçmemenizi öneririz. Potasyum ve demir yönünden zengin olan Brüksel lahanası, düşük kalorisiyle de diyet yapanlar için oldukça ideal. Yapılışı da kolay bu nefis yemeği her lokmada ayrı seveceksiniz. Lafı fazla uzatmadan, işte tarifi... Bir göz atmaz mıydınız?

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ŞUBAT

Sebzeler: Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.
Meyveler: Elma, portakal, muz, armut, greyfurt, ayva.

7
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Tam zamanı: Pırasa, kırmızı turp, mandalina, muz, kereviz, pazı, hindibağ, frenk soğanı, defne yaprağı.
Yakında tezgahta: Çağla, kuşkonmaz, fındık turp, roka.
Zamanı geçmek üzere: Kestane, soğan, lahana.

PIRASA ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
8Pırasa külü tarifi
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Pırasa külü tarifi

Pırasa külü et yemeklerinin yanına çok yakışan bir garnitür. Adı üzerinde pırasanın hafifçe yakılarak ufalanmasıyla elde ediliyor. Peki pırasa külü nasıl yapılır? Sizin için malzemelerini ve tarifini araştırdık. İşte "Pırasa külü nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Afiyet olsun…

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MART

Sebzeler: Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli.
Meyveler: Elma, muz.

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Tam zamanı: Pancar, limon, kuşkonmaz, turp, bakla.
Yakında tezgahta: Çilek, barbunya.
Zamanı geçmek üzere: Karnabahar, pırasa, mandalina, ıspanak.

ZENCEFİLLİ LİMON MARMELATI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
11Kuşkonmaz çorbası tarifi
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Kuşkonmaz çorbası tarifi

Kuşkonmaz mutfağımızda çok bilinmeyen ancak faydaları saymakla bitmeyen bir sebze. Izgarada kısa süre pişirip etin ya da balığın yanında servis edebileceğiniz gibi kuşkonmazla enfes çorbalar da yapabilirsiniz. İşte sizin için bir örnek. Mutlaka denemeniz gereken kuşkonmaz çorbasının tarifi hemen aşağıda...

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NİSAN

Sebzeler: Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul.
Meyveler: Yeşil erik, çağla.

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Tam zamanı: Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik.
Yakında tezgahta: Domates, kiraz, enginar, dolmalık biber.
Zamanı geçmek üzere: Lahana, brokoli, kereviz.

ÇAĞLA TURŞUSU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
14Yoğurtlu enginar salatası tarifi
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Yoğurtlu enginar salatası tarifi

İlkbahar demek, enginar demek. Bu güzel mevsimde yoğurtlu enginar salatası yapmadan olmaz. En az dolması ve zeytinyağlısı kadar lezzetli bu güzel tarife bayılacaksınız. Hem doyurucu hem de çok hafif yoğurtlu enginar salatasını mutlaka denemelisiniz. İşte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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MAYIS

Sebzeler: Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık.
Meyveler: Çilek, yeşil erik, malta eriği, dut.

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Tam zamanı: Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.
Yakında tezgahta: Marul, karpuz, kiraz.
Zamanı geçmek üzere: Beyaz kuşkonmaz.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PİLAKİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
17Çilekli sufle tarifi
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Çilekli sufle tarifi

Muhteşem bir Fransız tatlısı olan sufleyi hemen herkes çikolatalı tercih ediyor. Ancak o kadar çok çeşidi var ki, hangisini yiyeceğinizi şaşırabilirsiniz. Kestaneli, vanilyalı, tahinli hatta somonlu, peynirli gibi tuzlu çeşitleri bile mevcut. Çok sevilen yaz meyvesi çilekli sufle nasıl yapılır? Tarifi ve malzemeleri aşağıda…

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HAZİRAN

Sebzeler: Patates, fasulye, bakla, bezelye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber.
Meyveler: Kiraz, yeşil erik, malta eriği, kayısı, şeftali, dut.

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Tam zamanı: Patates, marul, taze fasulye, dolmalık biber, rezene.
Yakında tezgahta: Bamya, vişne, şeftali, tatlı mısır, mürdüm eriği, salatalık.
Zamanı geçmek üzere: Erik, çilek, havuç.

ETLİ BİBER DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
20Fırında biber dolması tarifi
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Fırında biber dolması tarifi

Birçok insanın çok severek tükettiği biber dolmasının fırında pişmiş halini denemiş miydiniz? Eğer hala bu enfes tarifi denemediyseniz, leziz fırında biber dolması tarifimiz denemek isteyenler için hemen aşağıda…

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TEMMUZ

Sebzeler: Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi.
Meyveler: Kayısı, şeftali, kavun, sarı erik, karpuz, ahududu, vişne.

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Tam zamanı: Kiraz, vişne, karpuz, kayısı, taze sarımsak, mısır, kavun.
Yakında tezgahta: Üzüm, böğürtlen, incir, taze ceviz, dut.
Zamanı geçmek üzere: Enginar, bezelye, kırmızı erik, marul.

KARPUZ GAZPACHO TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
24Kiraz tuzlaması tarifi
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Kiraz tuzlaması tarifi

Yaz aylarının sevilen meyvesi kiraz, ülkemizde bolca bulunur. Sos olarak kullanabileceğiniz veya meyve salatası yapabileceğiniz kirazın Giresun’a ait lezzetli mi lezzetli bir de tuzlaması var. Sizi şaşırtacak bu lezzeti, yazın taze taze kirazlardan hazırlayabilirsiniz. Hazırladıktan 15 gün sonra kavurmasını yapıp, afiyetle yiyebilirsiniz. Bir nevi turşu da diyebileceğimiz kiraz tuzlusu nasıl yapılır? Tarifi hemen aşağıda...

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AĞUSTOS

Sebzeler: Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.
Meyveler: Kayısı, kavun, kırmızı erik, şeftali, vişne, böğürtlen, karpuz, incir, mürdüm eriği, üzüm.

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Tam zamanı: Mürdüm eriği, üzüm, bamya, dut, iç bakla.
Yakında tezgahta: Ceviz, incir, taze fındık, mantar.
Zamanı geçmek üzere olan: Kiraz.

TAVUKLU BAMYA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
27Bamya tarifi
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Bamya tarifi

Bamya, hem hafif hem de besin değeri oldukça yüksek bir sebze. Genellikle çorba olarak tüketilse de bamya yemeği de mükemmel oluyor. Sofranıza lezzet katmanın yanı sıra lif ve mineral deposu bamyayı bir de bu tarifle deneyin. Şimdiden afiyet olsun...

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EYLÜL

Sebzeler: Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber.
Meyveler: Mürdüm eriği, fındık, kavun, karpuz, incir, üzüm.

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Tam zamanı: Ceviz, taze fındık, bamya, mantar, biberiye.
Yakında tezgahta: Kestane, pırasa, nar, karnabahar, ayva.
Zamanı geçmek üzere: Domates, bamya, börülce, karpuz.

CEVİZLİ TARÇINLI PUF KEK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
30Sütlü mantar çorbası tarifi
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Sütlü mantar çorbası tarifi

Mantar lezzeti ve sağlığıyla mutfaklarda göz bebeğimiz. Hele ki çorbasına bayılıyoruz. Ancak mantar çorbası tariflerinde genellikle krema kullanıldığından biraz ağır oluyor, o nedenle herkes sevmeyebiliyor. Peki çorbaya krema yerine süt koysak nasıl olur? İşte daha az yağlı, daha hafif ancak lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir sütlü mantar çorbası tarifi…

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EKİM

Sebzeler: Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar.
Meyveler: Armut, ceviz, üzüm, elma, greyfurt, mandalina, muz.

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Tam zamanı: Armut, pırasa, karnabahar, nar, yer elması.
Yakında tezgahta: Elma, kereviz, ıspanak, lahana, mandalina.
Zamanı geçmek üzere: Kabak, biber, incir, patlıcan, üzüm.

YERELMASI CİPSİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
33Çıtır karnabahar tarifi
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Çıtır karnabahar tarifi

Güçlü bir antioksidan olan C vitaminini bol miktarda bulunduran karnabaharı çocuğunuza yedirmekte zorlanıyor musunuz? Karnabaharla yapabileceğiniz bu tarif çocuğunuzun iştahını açacak.

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KASIM

Sebzeler: Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.
Meyveler: Ceviz, kestane, üzüm, elma, muz, mandalina, nar, armut, kivi, greyfurt.

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Tam zamanı: Lahana, portakal, mandalina, ayva.
Yakında tezgahta: Balkabağı.
Zamanı geçmek üzere: Fındık turpu.

MANDALİNALI MAKARON TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
36Portakal marmelatı tarifi
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Portakal marmelatı tarifi

Kış meyvesi denince muhtemelen herkesin aklına ilk gelen portakal olacaktır. C vitamini ve lezzet deposu bu meyveyi kuzeni limonla birleştirip ortaya enfes bir marmelat çıkarabilirsiniz. Ancak kabuklarının acılığının çıkması için birkaç kez kaynatmanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde beklediğiniz sonucu alamayabilirsiniz...

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ARALIK

Sebzeler: Balkabağı, lahana, yer elması, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, karalahana.
Meyveler: Elma, mandalina, portakal, nar, armut, muz, kivi, kestane, greyfurt, ayva.

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Tam zamanı: Kestane, balkabağı, kivi, karalahana.
Yakında tezgahta: Pazı, pırasa, kereviz.
Zamanı geçmek üzere: Armut, roka.

KESTANELİ BALKABAĞI TATLISI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
40Kestaneli, elmalı hindi tarifi
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Kestaneli, elmalı hindi tarifi

Yılbaşı sofralarının kraliçesidir fırında pişmiş hindi. Farklı tariflerle, farklı soslarla yapılabilir ve her seferinde de nefis sonuçlar elde edilir. Biz bu tarifimizde hindiyi kış aylarının en klasik iki lezzeti olan kestane ve elmayla bir araya getirdik. Yapılışı birazcık sabır istiyor ancak lezzeti öyle muhteşem ki bütün zahmetine değiyor. Şimdiden afiyet olsun.

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