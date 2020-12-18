Antepli ustanın 5 aylık çalışmasıyla ortaya çıktı: Tahinli baklava

İsteğe göre fıstıklı veya cevizli olarak üretilen tahinli baklavanın 5 ay süren çalışmayla ortaya çıkarıldığını anlatan Onur İbili, "İnovasyon ürünümüzün ismi tahinli baklava. Hem cevizli hem fıstıklı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tahinin faydasını bilen herkes bunu tercih ediyor. Bu lezzetimizden dolayı da yoğun bir talep almaktayız" dedi.