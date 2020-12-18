MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüAntepli ustaların 5 aylık çalışmasıyla ortaya çıktı: Tahinli baklava
GeriYemek Kültürü Antepli ustaların 5 aylık çalışmasıyla ortaya çıktı: Tahinli baklava
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 10:24 | 

Antepli ustaların 5 aylık çalışmasıyla ortaya çıktı: Tahinli baklava

Gaziantep’te, baklava ustası Onur İbili, kaymağın üzerine eklenen tahinle hazırladıkları ve farklı aroması ile ortaya çıkardıkları yeni lezzete talebin fazla olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Gaziantep’te, bir işletme 5 ay süren çalışmanın ardından tahinli baklava yaptı. Baklava ustası Onur İbili, kaymağın üzerine eklenen tahinle hazırladıkları ve farklı aroması ile ortaya çıkardıkları yeni lezzete talebin fazla olduğunu söyledi.

2
Abone Olgoogle-news

Gastronomi kenti Gaziantepte faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan tahinli baklava, dikkat çekti.

3
Abone Olgoogle-news

Kaymağın üzerine eklenen tahinle hazırlanan baklavaya talep, son dönemde arttı. Alışılmış baklavaya farklılık getirmek için üretilen tahinli baklavayı ise en çok hamile kadınlar tercih ediyor.

4
Abone Olgoogle-news

İsteğe göre fıstıklı veya cevizli olarak üretilen tahinli baklavanın 5 ay süren çalışmayla ortaya çıkarıldığını anlatan Onur İbili, "İnovasyon ürünümüzün ismi tahinli baklava. Hem cevizli hem fıstıklı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tahinin faydasını bilen herkes bunu tercih ediyor. Bu lezzetimizden dolayı da yoğun bir talep almaktayız" dedi.

5
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs sürecinde vücut direncini de artırması için böyle bir çalışmaya gittikleri ve tahinli baklavayı geliştirdiklerini anlatan İbili, şöyle konuştu:

6
Abone Olgoogle-news

"Özellikle koronavirüs sürecinde vücut direncinin arttırılması için biz tahinli baklavayı geliştirdik. Tahinli baklavamız tabanına on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonra üzerine bir kaymak ve tahin, tercihe göre ceviz veya fıstık ekliyoruz."

7
Abone Olgoogle-news

"Yine bunların üzerine on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonrasında dilimleyip fırına veriyoruz. 200 derece fırında pişirdikten sonra üzerine şerbet dökerek baklavamızı hazır hale getiriyoruz. Bu ürünümüzü beş aylık bir süreçte tamamladık."

8
Abone Olgoogle-news

"Ortaya çıkan bu yeni lezzet vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi. Farklı bir lezzet olduğu için tahinli baklava insanlara daha cazip geliyor. Baklavanın kendi tadı var ancak tahin de mahsus bir tat verdiği için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık."

9
Abone Olgoogle-news

Tahinli baklavayı en çok hamile kadınların sipariş ettiğini anlatan İbili, sadece Gaziantep’ten değil şehir dışından da kendilerine talep geldiğini sözlerine ekledi.

10
Abone Olgoogle-news
11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news
15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi