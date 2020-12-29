Antalya'nın yemekleri bu takvimde toplandı

CİVEYİ HEM YAPTI HEM ANLATTI Antalya'nın en özel lezzetlerinden biri olan ’cive’yi mutfağa girip hem pişirip hem de anlatan Gül Ege, civenin patlıcanlı olabildiği gibi kabakla da yapılabileceğini söyledi. Gül Ege, civenin en kolay, pratik ve lezzetli yemek olduğunu anlatarak, "İçinde zeytinyağı, bulgur, soğan, patlıcan ya da kabak, yeşil biber ve fesleğenle yapılan bu yemek hem sağlık hem de lezzet açısından Antalya'nın en meşhur yemeklerinden biridir" dedi.