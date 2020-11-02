Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri tropikal meyvelerin üretim merkezi oldu

Yapılan çalışmalar sonucu tropikal meyve üretimi yapan çiftçi sayısı artarken, günümüzde Alanya ve Gazipaşa bölgesinde avokado, muz, pitaya (ejder meyvesi), mango başta olmak üzere kudret narı, liçi, karambola (yıldız meyvesi), passiflora (çarkıfelek meyvesi), guava, altın çilek, pepino, papaya (ağaç kavunu), frenk yemişi, kamkat, pomelo, yaban mersini (blueberry), kivi, longon (kedigözü), feijoa (kaymak ağacı), yeni dünya (malta eriği), gojiberry, lime limon, ananas, kara sapot (çikolata meyvesi) ve kahve ağacı meyveleri yetiştiriliyor.