Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri tropikal meyvelerin üretim merkezi oldu

"Şu anda çikolata ağacı var. Çikolata üretimi yapılıyor. Ama bu şu anda deneme amaçlı. Ne kadar verimli olduğunu şu an için bilemiyoruz. Kahve var, ananasa başlandı. Bunlar yeni yeni denediğimiz ama var demediğimiz çünkü deniyoruz, kendimiz tadabiliyoruz. Veya ne kadar verim sağlayacak, bizi kurtaracak mı o aşamadayız." En çok gelir getiren ve üretimi yapılan meyvenin avokado olduğunu aktaran Sevilgen, "En çok şu an avokado var. Daha sonra muz, mango, ejder meyvesi, passiflora, karambola şu an en ön sırada olan meyveler" dedi.