Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri tropikal meyvelerin üretim merkezi oldu

Hilmi Sevilgen, "Alanya’da yetişen yaklaşık 24 tropik ürünümüz var. Bunların başında gelen muzdu. Muzu artık tropik bile saymıyoruz çünkü artık tamamen içimize işledi. Arkasından avokadomuz, ejder meyvemiz var. Şu anda yeni yeni hızlı bir şekilde ilerleyen mangomuz var. Çünkü mango seraya giriyor, orada yetişebiliyor. Bu üretici için çok büyük bir avantaj çünkü mangonun tropik havası, avokadodan daha fazla tropik iklim istiyor. Sahilden 100- 150 metre yüksekliğe gittiğimiz zaman mango olmuyor. Ama sera içinde olduğu zaman bu bize çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında pitaya (ejder meyvesi) var. Pitayanın yurt dışına ihracatı yapılabiliyor. Kudret narı var, onun çok büyük faydaları var, onun daha çok şifa olarak üretilip tüketilmesi gerekiyor. Yaban elması, mersin üzümü, liçi, passiflora gibi birçok meyvemiz var" dedi.