Antalya'da kış hazırlıkları sürüyor... İmece usulü erişte
Antalya'nın Akseki ilçesinde kadınlar, sofraların vazgeçilmez yemeklerinden olan erişte keserek kışa hazırlık yapıyorlar.
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Antalya’nın Akseki ilçesinde bir araya gelen ev hanımları 'kış mesaisine' başladı. Kış öncesi kışlık eriştelerini hazırlayan kadınlar, imece usulü ortaklaşa erişte ve çorbalık keserek birbirlerine yardımlaşmada da bulunuyor.
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Akseki'de yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları başladı.
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Akseki merkezinde bir araya gelen kadınlar, kestikleri erişteleri gölgede kurutarak pişirmeye hazır hale getiriyorlar.
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Akseki'nin Boğaz Mahallesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle kış hazırlıklarına başladıklarını ortaklaşa erişte kestiklerini dile getirdiler.
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Yıllardan beri gelenek haline getirilen ve 3-4 komşunun yardımlaşmasıyla kesilen erişteler, kesildikten sonra gölgede kurutulup, kışın pişirilerek sofradaki yerini alıyor.
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Akseki'de yaşayan kadınlar her yıl aynı şekilde kışlık yaptıklarını belirterek “Bir araya gelip imece usulü çalışıp kışlığımızı yapıyoruz. Hem aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Hem de sağlıklı besleniyoruz. Erişte süt, yumurta ve un karışımından yapılıyor. Erişte yapımı atalarımızdan kalan bir gelenektir” diye konuştular.
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Kış aylarının olmazsa olmazlarından olan erişteler, Akseki'de kış aylarında sofralarda yerini alıyor.
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Özellikle Akseki'den göç etmiş büyük şehirlerde yaşayan akrabalarına erişte gönderdiklerini belirten Fatma Kara, kestikleri eriştelerden İstanbul ve Antalya'daki akrabalarına göndereceklerini söyledi.
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Fatma Kara, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle kışlık erişte kestiklerini söyledi.
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Un, süt ve yumurta ile yapılan eriştenin çok lezzetli olduğunu belirten Kara, "Biz hamuru su ile yapmıyoruz. Su ile de hamuru yapılır ama lezzetli olmaz. Süt ve yumurtadan yapılan erişte çok daha lezzetli oluyor. Besleyici ve doyurucu özelliği de var" dedi.
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Kara, “Hamur kıvamını alıncaya kadar yoğrulduktan sonra oklavalarla açılan hamur tahtalar üzerinde kesiliyor, bez üzerinde veya iplere asılarak kurutuluyor” dedi.
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Gülcan Pantır da her yıl komşularla bir araya gelerek imece usulü kışlık eriştelerini hazırladıklarını söyledi.
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Pantır, "Erişteyi yalnız yapamazsanız, mutlaka imece usulü ile yapmanız gerekiyor. Her gün sırayla her birimize erişte yapıyoruz" diye konuştu.
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Kışın çorba ve pilav yapılan eriştenin Akseki’de yoğun olarak tüketildiğini belirten Pantır, “İmece usulü yapıldığı için pek yorucu olmuyor. Kış yemeklerimizden olan erişte özellikle çorba ve pilavda kullanılıyor. Erişte bizim kışlık yemeğimizdir. Çocuklar içinde oldukça besleyicidir. Bizim mahalle sakinleri olarak komşularımız arasında dayanışma geleneği devam ediyor” diye konuştu.