Antalya'da avokado furyası yaşanıyor! Geceden gelip fidan sırasına giren var

FİDAN SIRASI HER YIL GÜNCELLENİYOR BATEM’in 38 liraya fidan sattığını ancak fidancılardan 50 hatta 75 TL’ye kadar fidan alınabildiğini kaydeden Süleyman Bayram, fidan üreticilerinin iyi denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Bazı üreticilerin BATEM’in tüm fidanlarına talip olduğunu da kaydeden Bayram, ’Tüm fidanları satın almak istiyorum’ diyenler oluyor. Ancak böyle diyenlere ne yazık ki yardımcı olamıyoruz. Herkese eşit şekilde yaklaşmak zorunda olduğumuz için yalnızca 250 adet verebiliyoruz. Tamamını veremiyoruz. 5 dönüme rahat bir şekilde 250 adetle üretim yapabilir. Her yıl sıralar güncellenir. Üretici gelip sıraya girer. Sabah 08.30’da BATEM girişinde 100 üretici ve 50 bin fidan ihtiyacı olduğunu düşünün. Biz yalnızca bu ihtiyacın 5’te birini karşılıyoruz" dedi. BATEM’de ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Alper Arslan ise -4 dereceye kadar dayanabilen bir avokado türü üzerine çalıştıklarını söyledi.