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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 15:28,

Anneler Günü'nde bu pastalar sizden annenize en tatlı hediye

Annelerimiz sadece bir gün değil yılın her günü kalbiminizin en orta yerinde ama kutlama yapmak için Anneler Günü gibi vesileleri de kaçırmak istemeyenler de olabilir aramızda. Onlar için yapıp annelerine hediye edebilecekleri göz alıcı pasta tarifleri derledik. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun dileklerimizle...

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1Kırmızı kadife pasta tarifi
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Kırmızı kadife pasta tarifi

Türkiye’de kadife tatlısı diye de bilinen kırmızı kadife pasta, ABD’den tüm dünyaya yayılmış çok meşhur bir lezzet. Yumuşak kıvamı ve göz alıcı kırmızı rengiyle özellikle çay saatlerinde sofraya geldiğinde çok beğenilen kırmızı kadife keki siz de evinizde yapabilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte tarifi…

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2Kat kat çikolatalı meyveli pasta tarifi
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Kat kat çikolatalı meyveli pasta tarifi

7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet mi arıyorsunuz? O zaman sizi kat kat çikolatalı meyveli pastayı denemeye çağırıyoruz. Dışının kremayla kaplı olmamasıyla da klasik pastalardan ayrılan bu pasta çikolatalı pasta sevenleri de meyveli pasta sevenleri de çok mutlu edecek. Özel günler için mutlaka denenmesi gereken bir lezzet!

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3Frambuazlı cheesecake tarifi
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Frambuazlı cheesecake tarifi

Frambuazlı cheesecake, muhteşem renginin yanı sıra tadıyla da şahane bir tatlı. Hazırlaması biraz zahmetli olsa da bir kez tadınca çok beğeneceksiniz. Yiyenin bir dilim daha isteyeceği frambuazlı cheesecake çay sohbetlerinize lezzet ve renk katacak. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun...

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4Krem peynir kremalı havuçlu pasta tarifi
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Krem peynir kremalı havuçlu pasta tarifi

Tadına doyum olmayan havuçlu keki biliyorsunuz. Peki ya bu havuçlu kekin arasına ve üzerine krem peynirle enfes bir lezzete kavuşmuş bir krema sürersek ne olur? Ortaya dünyanın en lezzetli pastalarından biri çıkar. Mutlaka denemeniz gereken bu pastanın tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.

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5Fındık kremalı yeni yıl pastası tarifi
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Fındık kremalı yeni yıl pastası tarifi

Bu pastanın dışını dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz hatta hiç süslemeseniz bile olur zira bu pastanın lezzetinin sırrı içinde. Kekinde badem unu, kremasında ise fındık ezmesi bulunan fındık kremalı pasta, yiyen herkesin bayılacağı bir lezzet. Sizin de mutlaka denemeniz gereken bu pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

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6Gelin pastası tarifi
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Gelin pastası tarifi

Gelin pastasını hiç denediniz mi? Eğer düşünürseniz, doğru yerdesiniz. Akışkan kreması ve bembeyaz görünümüyle çay saatlerinizi süsleyecek bu pastayı çok seveceksiniz. Peki, "Gelin pastası nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız, işte tarifi. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

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7Limonlu cupcake tarifi
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Limonlu cupcake tarifi

Son dönemin trendi cupcake'ler... Özellikle kutlamalarda büyük pastaların yerini alan cupcake'ler çok lezzetli ve çok şık oluyor. Bu kez sizin için haşhaş ve limonla lezzetlenmiş bir cupcake hazırladık. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz cupcake'inizin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...

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8Krokanlı pasta tarifi
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Krokanlı pasta tarifi

Çıtır çıtır krokan, fındık parçaları ve karamelize edilmiş şekerden oluşur. Soğuyup sertleşen fındıklı karamelin parçalanmış haline krokan denir ve krokan en lezzetli pasta malzemelerinin başında gelir. Pastanelerden alıp zevkle tükettiğiniz krokanlı pastayı evde yapmayı denemek isterseniz, tarifimiz sizin için çok uygun. E daha ne duruyorsunuz?

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9Mozaik pasta tarifi
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Mozaik pasta tarifi

Çoğumuz için mozaik pasta, her zaman en sevdiğimiz tatlıdır. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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10Marshmallowlu bisküvili pasta tarifi
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Marshmallow'lu bisküvili pasta tarifi

Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.

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11Kahve kremalı ve frambuazlı pasta tarifi
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Kahve kremalı ve frambuazlı pasta tarifi

Kahve kremalı ve frambuazlı pastayı daha önce denemiş miydiniz? Lezzetine bayılacağınız bu pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyip tablo gibi pastalar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapılışı biraz sabır istiyor ancak ortaya çıkan sonuç o kadar nefis olacak ki herkesin takdirlerini toplayacaksınız. İşte tarifi...

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12Muzlu pasta tarifi
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Muzlu pasta tarifi

Muz pastalara en çok yakışan meyvelerin başında geliyor. Biz de bu tarifimizde pastanın arasını muz dilimleriyle doldurmayı tercih ettik. Üstelik hazır pandispanyayla yapacağınız bu pasta çok da pratik. Kısa süre içinde hazırlayıp misafirlerinize sunabileceğiniz pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İşte muzlu pasta tarifi...

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13Yanik cheesecake tarifi
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Yanik cheesecake tarifi

Son zamanların en popüler tatlılarından biri olan yanık cheesecake, İspanya’nın Bask bölgesinde bulunan San Sebastian şehrindeki La Vina Pastanesi’nden çıkıp ünü dünyaya yayılmış bir tatlı. Yapılışı oldukça pratik olan yanık cheesecake’in lezzetinin sırrı içindeki peynirin yumuşaklığında. Bu cheesecake’i siz de evinizde yapmak isterseniz tarif hemen aşağıda…

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14Medovik tarifi
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Medovik tarifi

Medovik'i hiç duymuş muydunuz? Kendisine "ballı Rus pastası" da deniyor. Her bir katı ayrı ayrı pişirilen bu enfes pastanın yapımı biraz zaman ve sabır istiyor ancak ortaya çıkan lezzet tüm çabalara değiyor. Pasta sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bu pastanın yapılışını merak ediyorsanız sizi böyle alalım.

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15Malaga pasta tarifi
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Malaga pasta tarifi

Muz sevenler için şahane bir tarifimiz var: Adını İspanya'nın bir şehrinden alan Malaga pasta. Yapılışı çok pratik, tadı enfes olan bu muzlu pastayı denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda... Kısa süre içinde yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz Malaga pasta, sıkışık zamanlarda favoriniz olacak.

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