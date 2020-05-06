Anneler Günü'nde bu pastalar sizden annenize en tatlı hediye
Annelerimiz sadece bir gün değil yılın her günü kalbiminizin en orta yerinde ama kutlama yapmak için Anneler Günü gibi vesileleri de kaçırmak istemeyenler de olabilir aramızda. Onlar için yapıp annelerine hediye edebilecekleri göz alıcı pasta tarifleri derledik. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun dileklerimizle...
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Kırmızı kadife pasta tarifi
Türkiye’de kadife tatlısı diye de bilinen kırmızı kadife pasta, ABD’den tüm dünyaya yayılmış çok meşhur bir lezzet. Yumuşak kıvamı ve göz alıcı kırmızı rengiyle özellikle çay saatlerinde sofraya geldiğinde çok beğenilen kırmızı kadife keki siz de evinizde yapabilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte tarifi…
7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet mi arıyorsunuz? O zaman sizi kat kat çikolatalı meyveli pastayı denemeye çağırıyoruz. Dışının kremayla kaplı olmamasıyla da klasik pastalardan ayrılan bu pasta çikolatalı pasta sevenleri de meyveli pasta sevenleri de çok mutlu edecek. Özel günler için mutlaka denenmesi gereken bir lezzet!
Frambuazlı cheesecake, muhteşem renginin yanı sıra tadıyla da şahane bir tatlı. Hazırlaması biraz zahmetli olsa da bir kez tadınca çok beğeneceksiniz. Yiyenin bir dilim daha isteyeceği frambuazlı cheesecake çay sohbetlerinize lezzet ve renk katacak. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun...
Tadına doyum olmayan havuçlu keki biliyorsunuz. Peki ya bu havuçlu kekin arasına ve üzerine krem peynirle enfes bir lezzete kavuşmuş bir krema sürersek ne olur? Ortaya dünyanın en lezzetli pastalarından biri çıkar. Mutlaka denemeniz gereken bu pastanın tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.
Bu pastanın dışını dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz hatta hiç süslemeseniz bile olur zira bu pastanın lezzetinin sırrı içinde. Kekinde badem unu, kremasında ise fındık ezmesi bulunan fındık kremalı pasta, yiyen herkesin bayılacağı bir lezzet. Sizin de mutlaka denemeniz gereken bu pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Gelin pastasını hiç denediniz mi? Eğer düşünürseniz, doğru yerdesiniz. Akışkan kreması ve bembeyaz görünümüyle çay saatlerinizi süsleyecek bu pastayı çok seveceksiniz. Peki, "Gelin pastası nasıl yapılır?" diye merak ediyorsanız, işte tarifi. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...
Son dönemin trendi cupcake'ler... Özellikle kutlamalarda büyük pastaların yerini alan cupcake'ler çok lezzetli ve çok şık oluyor. Bu kez sizin için haşhaş ve limonla lezzetlenmiş bir cupcake hazırladık. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebileceğiniz cupcake'inizin tarifini aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...
Çıtır çıtır krokan, fındık parçaları ve karamelize edilmiş şekerden oluşur. Soğuyup sertleşen fındıklı karamelin parçalanmış haline krokan denir ve krokan en lezzetli pasta malzemelerinin başında gelir. Pastanelerden alıp zevkle tükettiğiniz krokanlı pastayı evde yapmayı denemek isterseniz, tarifimiz sizin için çok uygun. E daha ne duruyorsunuz?
Çoğumuz için mozaik pasta, her zaman en sevdiğimiz tatlıdır. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.
Kahve kremalı ve frambuazlı pastayı daha önce denemiş miydiniz? Lezzetine bayılacağınız bu pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyip tablo gibi pastalar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapılışı biraz sabır istiyor ancak ortaya çıkan sonuç o kadar nefis olacak ki herkesin takdirlerini toplayacaksınız. İşte tarifi...
Muz pastalara en çok yakışan meyvelerin başında geliyor. Biz de bu tarifimizde pastanın arasını muz dilimleriyle doldurmayı tercih ettik. Üstelik hazır pandispanyayla yapacağınız bu pasta çok da pratik. Kısa süre içinde hazırlayıp misafirlerinize sunabileceğiniz pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İşte muzlu pasta tarifi...
Son zamanların en popüler tatlılarından biri olan yanık cheesecake, İspanya’nın Bask bölgesinde bulunan San Sebastian şehrindeki La Vina Pastanesi’nden çıkıp ünü dünyaya yayılmış bir tatlı. Yapılışı oldukça pratik olan yanık cheesecake’in lezzetinin sırrı içindeki peynirin yumuşaklığında. Bu cheesecake’i siz de evinizde yapmak isterseniz tarif hemen aşağıda…
Medovik'i hiç duymuş muydunuz? Kendisine "ballı Rus pastası" da deniyor. Her bir katı ayrı ayrı pişirilen bu enfes pastanın yapımı biraz zaman ve sabır istiyor ancak ortaya çıkan lezzet tüm çabalara değiyor. Pasta sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bu pastanın yapılışını merak ediyorsanız sizi böyle alalım.
Muz sevenler için şahane bir tarifimiz var: Adını İspanya'nın bir şehrinden alan Malaga pasta. Yapılışı çok pratik, tadı enfes olan bu muzlu pastayı denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda... Kısa süre içinde yapıp misafirlerinize ikram edebileceğiniz Malaga pasta, sıkışık zamanlarda favoriniz olacak.