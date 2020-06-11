Ani bastıran yaz sıcaklarına çözüm arayanlara ev yapımı dondurma tarifleri
Havaların hızla ısındığı şu günlerde içimizi ferahlatmak için en doğru adreslerden biri oldukça da besleyici olan dondurma. Ancak birçok kişi içindeki şeker ve koruyucu maddeler nedeniyle hazır dondurmalardan uzak durmaya çalışıyor. Siz de aynı durumdaysanız nefis ev yapımı dondurma tariflerimizi mutlaka denemelisiniz.
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Çilekli dondurma tarifi
Çilek yaz aylarında bol bulunan mis gibi kokusuyla yiyene keyif veren bir meyve. Bir çok tatlıya enfes tat kattığı gibi dondurmada da benzersiz oluyor. Doğal dondurmanın lezzetini ve sağlığını arayanlar için yoğurtlu ve çilekli dondurma tarifimiz sizin için geliyor...
Dondurma, yazın en güzel lezzetlerinden biri. Ayrıca doğru bir şekilde de hazırlanırsa tam bir vitamin deposu. Gerçek limonla yapılan limonlu dondurmanın ise tadı bir başka. Peki, nasıl yapılır? İşte, ev yapımı nefis limonlu dondurma tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Dondurma ve şeftali yaz ayları denince aklımıza ilk gelen lezzetler. Şeftalili yoğurtlu dondurma bu iki yaz lezzetini tek bir kasede birleştirmek isteyenler için geliyor. Yazın içinizi serinletecek ağzınızı tatlandıracak bu dondurmayı mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun!
Fındık, Antep fıstığı, ceviz... Bir "en sevilen dondurmalar" anketi yapsak bu çeşitler muhakkak en üst sıralarda çıkacaktır. Peki bu benzersiz lezzetteki dondurmaları evinizde yapmaya ne dersiniz? Yoğurt ve sütle yapacağınız cevizli dondurma çok da besleyici olduğundan çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Afiyet olsun...
Kavun yaz aylarının olmazsa olmaz meyvesi. Mis gibi kokusu, bol sulu yapısıyla sıcak günlerde tadına doyamadığımız kavundan dondurma yapmaya ne dersiniz? Yapılışı da oldukça kolay ve pratik olan kavunlu dondurma tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Bu yaz vazgeçilmeziniz olacağını garanti edebiliriz.
Dondurma denince akla ilk gelen aroma genellikle vanilya olur. Normalde vanilyalı dondurma genellikle vanilya çubuklarının içindeki taneciklerle yapılır ancak toz vanilyayla da leziz bir dondurma yapabilirsiniz. Süt ve yoğurtla yapılan protein ve kalsiyum deposu vanilyalı dondurma tarifimize bir göz atmaz mıydınız?
Dondurmalı sandviçleri özellikle çocuklar çok seviyor. Bu sandviçleri marketten almak yerine kendi yapacağınız kurabiyelerle nefis bir dondurmalı sandviç hazırlayabilirsiniz. Kurabiyenin yapılışını aşağıda anlattık. Siz arzu ederseniz dondurmanızı da Lezizz'deki tariflerimizle kendiniz yapabilirsiniz.
Muz da kakao da dondurmaya çok yakışan aromalar. Peki bu ikisi aynı kasede bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir dondurma çıkar. Kolayca yapıp gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz muzlu ve kakaolu dondurmanın tarifini denemeye ne dersiniz?
Çikolatalı dondurma büyüklerin de çocukların da çok sevdiği bir lezzet. Bu kadar sevilen dondurmayı evinizde yoğurtla yapıp lezzetine biraz da sağlık katmaya ne dersiniz? Tadına doyamayacağınız çikolatalı yoğurtlu dondurmanın tarifini aşağı bırakıyoruz. Bir kere denediğinizde favori tarifleriniz arasına girdiğini göreceksiniz.
Maraş dondurması Türkiye’nin en tanınmış lezzetlerinden. Kıvamıyla tadıyla bir yiyenin bir daha vazgeçemediği Maraş dondurmasının uzmanı çok sayıda mekan var. Ancak siz isterseniz bu dondurmayı evde de yapabilirsiniz. Biraz zahmetli olsa da lezzetiyle her şeyi unutturan Maraş dondurmasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Naneli dondurma ferahlatıcı tadıyla sıcaktan bunalan bünyelere ilaç gibi gelecek. Özellikle çikolata gibi yoğun lezzetlerin yanında servis ettiğiniz naneli dondurma, tatlıyı kesecek. Üstelik yapılışı da çok kolay olan naneli dondurmayı siz de mutlaka denemelisiniz.
Meyveli dondurma denince akla ilk gelenlerden biri çilek oluyor. Üstelik çilek ve yoğurt dondurmada çok başarılı bir uyum sergileyen iki malzeme. Siz de yoğurt ve çilek kullanarak nefis bir ev dondurması yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Dondurma kızaracak ama erimeden kalacak. Mümkün mü? Hem de nasıl... Dondurmanın dışını kaplayan yumurta ve mısır gevreği yağın sıcaklığına rağmen dondurmanın erimesine engel oluyor. Üstelik ortaya da çok farklı bir lezzet çıkıyor. Kızarmış dondurmayı her mevsim sofralarınızda misafir etmek isteyeceksiniz.