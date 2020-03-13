Anadolu'nun kalbi Eskişehir'in birbirinden lezzetli yemekleriyle tanışın

Düğün pilavı tarifi Düğün pilavı, Eskişehir’in en sevilen yöresel pilavlarından biri. Genelde etle yapılıyor ama siz daha hafif olsun isterseniz tavukla da yapabilirsiniz. Etin tencerede kapama usulü pişirildiği bu pilavı siz de çok beğeneceksiniz. Zor göründüğüne bakmayın, o kadar lezzetli oluyor ki bütün zahmetinize değiyor. Sizin için düğün pilavının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda listeledik. Şimdiden kolay gelsin…