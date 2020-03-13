Anadolu'nun kalbi Eskişehir'in birbirinden lezzetli yemekleriyle tanışın
Eskişehir Türkiye'nin en ortasında yer alan güzeller güzeli bir şehir. Müzeleriyle, doğal güzellikleriyle vakit geçirmesi oldukça keyifli olan bu şehrin mutfağı da aynı seviyede keyifli. Özellikle Tatar yemeklerinin ağırlıkta olduğu Eskişehir mutfağının benzersiz lezzetlerini sizin için araştırdık. Hepsinin tariflerini de içeriğimizde bulabilirsiniz. Afiyet olsun...
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Balaban kebabı tarifi
Her şehrimizin bir kebabı olduğu gibi Eskişehir’in de enfes bir kebabı var: Balaban kebabı. Köfteyle yapılan bu kebap, küp küp doğranmış tırnak pidelerin üzerine nefis domates sosu ve yoğurt ilavesiyle son halini alıyor. Siz de bu enfes kebabı evinizde denemek isterseniz tarifimizi aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Bamya çorbası denince akla genellikle Konya gelir ama bu yemek Eskişehir mutfağında da önemli bir yere sahiptir. Bu girişten de tahmin edebileceğiniz üzere bu tarifimizde Eskişehir usulü bamya çorbası yapıyoruz. Kuru bamyayla yapıldığı için her mevsim kolayca hazırlanabilecek bamya çorbasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Size tek kalan bu aşamaları adım adım takip ederek nefis çorbanızı hazırlamak. Afiyet olsun…
Pasa pancar yapraklarıyla yapılan nefis bir Eskişehir yemeği. Üstelik çok da besleyici. Tek yapmanız gereken pancar yapraklarını haşlayıp kavurduktan sonra üstlerine yumurta kırmak. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu lezzetli ve bir o kadar pratik yemeğin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...
Sivrihisar baklavası, Eskişehir’in coğrafi işaretli lezzetlerinden biri. Klasik baklavadan yapılış metodu ve şekli itibarıyla ayrışan Sivrihisar baklavası, evde de yapılabilecek bir tatlı. Dilerseniz bayram gibi özel günlerde misafirlerinize ikram etmek için, dilerseniz akşam yemeğinden sonra ağzınızı tatlandırmak için Sivrihisar baklavasını seçebilirsiniz. O halde malzemelere ve yapılış aşamalarına geçelim…
Tutmaç Anadolu mutfağının en eski tariflerinden biridir. Kökeni Selçuklulara kadar dayanan bu yemek farklı şehirlerde de yapılır ancak özellikle Eskişehir mutfağında önemli bir yere sahiptir. İçindeki eriştesi ve yeşil mercimeği ile oldukça doyurucu ve besleyici bir lezzet olan tutmaçı siz de evde kolayca yapabilirsiniz. Öyleyse gelsin tarifimiz…
Düğün pilavı, Eskişehir’in en sevilen yöresel pilavlarından biri. Genelde etle yapılıyor ama siz daha hafif olsun isterseniz tavukla da yapabilirsiniz. Etin tencerede kapama usulü pişirildiği bu pilavı siz de çok beğeneceksiniz. Zor göründüğüne bakmayın, o kadar lezzetli oluyor ki bütün zahmetinize değiyor. Sizin için düğün pilavının malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda listeledik. Şimdiden kolay gelsin…
Göbete, ülkemizde adı Eskişehir’le özdeşleşmiş Tatar mutfağının en sevilen lezzetlerinden. Bir tür börek olarak tarif edebileceğimiz göbete, genelde kıymalı ya da tavuklu bir harçla yapılıyor. Bu harca patates de ilave ediliyor ve lezzeti birkaç katına çıkıyor. Sizin için hakiki bir göbete tarifi hazırladık. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Miyane çorbası, Eskişehir mutfağına ait oldukça pratik ve ekonomik bir çorba. Evde bulunan birkaç temel malzemeyle kısa süre içinde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Miyane çorbasının genellikle limon suyuyla ya da çiğ domates rendesiyle servis edildiğini de belirtip tarifimize geçelim...
Harşıl, Eskişehir mutfağına ait bir tür ıspanak yemeği. Yoğurtlu ıspanak boranisi de diyebiliriz bu yemek için. Üstelik üzerine haşlanmış yumurta dilimleri de ekleniyor. Böylece besleyici değeri daha da artıyor. Siz de harşılı sofranızda misafir etmek isterseniz malzemeleri ve basit yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Lahana dolması Türkiye’nin her yerinde karşımıza çıkan bir yemektir ama kelem dolması adıyla Eskişehir’in sayılı lezzetleri arasında yer alır. Ufacık sarılan ve sarımsakla pişirilen acılı kelem dolmasını herkesin çok beğeneceğine eminiz. Siz de bu yemeği denemek isterseniz, ihtiyaç duyacağınız malzemeleri ve yemeğin yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
İç Anadolu'nun birçok şehrinde kış aylarında bolca tüketilen arabaşı çorbası Eskişehir mutfağının da en önemli lezzetleri arasında yer alıyor. Nişastalı hamuruyla, bol tavuklu çorbasıyla adeta çorbadan öte bir ritüel olan arabaşını evde yapmak çok zahmetli görünebilir ancak aslında birkaç basit püf noktası haricinde büyük bir zorluğu yok. Siz de bu çorbayı evinizde misafir etmek isterseniz işte tarifimiz...
Eskişehir’in ünü sınırları aşmış lezzetlerinden biri met helvası. Kenti ziyaret için gidenlerin mutlaka birkaç kutu alıp sevdiklerine de götürmeleri adet olmuş. Pişmaniyeye göre daha sert bir kıvamı olan met helvasının yapılışı tamamen kol gücüyle olduğu için biraz zahmetli o nedenle evlerde pek yapılmıyor ama siz denemek isterseniz met helvasının malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Eskişehir denince akla ilk gelen lezzetlerden biridir çibörek. Kente yerleşmiş Tatarların Anadolu'ya getirdikleri, Eskişehir'den tüm Türkiye'ye yayılmış olan bu lezzete "çiğbörek" demek büyük bir gaf. Kelimenin aslen güzel, nefis börek anlamına geldiğini hatırlatıp malzemelerimize ve tarifimize geçebiliriz. Afiyet olsun...
Toyga çorbası, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı şekillerde yapılan ancak her durumda afiyetle tüketilen nefis çorbalarımızdan. Malzeme olarak yarma yerine göce kullanıldığında göce çorbası adını alan toyga çorbası, yüksek besleyici değeriyle özellikle kış aylarında favorileriniz arasındaki yerini alacak. O halde sözü daha fazla uzatmadan çorbamızın yapılışına geçelim. Şimdiden kolay gelsin…
Tatar mutfağının en sevilen yemeklerinden olan tabak börek, Orta Asya’dan günümüze kadar yaygınlaşarak gelmiş ve Türkiye’de de Eskişehir mutfağıyla özdeşleştirilmiş. Çorba gibi sulu olduğu zaman kaşık börek, haşlama suyu süzüldüğünde ise tabak börek adını alan bu yemek evde kolayca yapılıp zevkle tüketilebiliyor. Öküz börek ya da ögüz börek diye de adlandırılan tabak böreğin malzemeleri ve yapılış aşamaları huzurlarınızda. Afiyet olsun…
Acı-gıcı, Eskişehir ve çevresinde ısırgan otuna verilen isim. Farklı şekillerde pişirilmiş halleriyle karşımıza çıksa da özellikle sarmasının lezzetine doyum olmuyor. Pirinçli ya da bulgurlu yapılabilen acı-gıcı sarması tarifimiz malzemeleri ve yapılış aşamalarıyla aşağıda. Afiyet olsun…
Ağzı açık Anadolu’nun farklı yörelerinde farklı şekillerde karşımıza çıkan nefis bir hamur işi. Eskişehir usulü ağzı açık ise iç harcı olarak mercimek kullanılarak yapılıyor. Sizin de kolayca yapabileceğiniz bu pratik ve ekonomik hamur işinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Ayranla çok lezzetli bir ikii oluşturan Eskişehir usulü ağzı açığı size de tavsiye ediyoruz. Elinize sağlık…
Bıt bıt ya da bıt bıtı çorbası, Eskişehir mutfağının en sevilen lezzetlerinden. İçindeki minik köfteleriyle hem görüntüsü hem de tadı çok beğenilen bu çorba, sofrasında farklı bir lezzete yer vermek isteyenler için biçilmiş kaftan. Siz de bıt bıtı çorbasını denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Haşhaşlı gözleme, Orta Anadolu’da Afyon, Eskişehir civarlarında çok sık yapılan ve çok sevilen bir hamur işi. Nefis haşhaşın bol miktarda yağ ile bir araya gelmesiyle çıtır çıtır bir kıvama kavuşan haşhaşlı gözleme yaparken biraz uğraştırsa da yerken her şeye değiyor. Siz de bu yöresel lezzeti evinizde yapıp tatmak isterseniz gerekli malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Katlama böreği Eskişehir mutfağının en bilinen ve en sevilen lezzetlerinden biri. Ancak adı sizi şaşırtmasın, tuzlu değil tatlı bir hamur işinden bahsediyoruz. Çünkü tereyağlı hamurların kızgın yağda çıtır çıtır kızartılmasıyla elde edilen katlama böreği üzerine pudra şekeri serpilerek servis ediliyor. Siz de bu kalorisi yüksek ama nefis tatlıyı sofranızda misafir etmek isterseniz, malzemeleri ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden elinize sağlık…
Apısta ya da Abaza pastası Eskişehir mutfağında sık sık karşımıza çıkan bir lezzet ancak adının pasta olmasına bakıp tatlı olduğunu zannetmeyin. Apısta mısır unuyla yapılan ve muhlamaya benzetebileceğimiz bir tür hamur işi. Merak ettiniz değil mi? O zaman tarifimize buyurun. Malzemeler arasında yer alan pırpılçıkanın tarifini de yine Lezizz’de bulabilirsiniz.
Pırpılçıka, Abhaz mutfağına ait bir tür bol sarımsaklı biber sosu. Kahvaltılarda tüketilebildiği gibi yemeklere lezzet katmak için de kullanılabiliyor. Genelde Eskişehir ve çevresinde karşımıza çıkan ve yapılışı oldukça kolay olan pırpılçıka, lezzetini kişnişten alıyor. Siz de bu tarifi denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Göçmen böreği olarak da bilinen dızmana, içine lor, ekşimik ya da kesik konularak yapılan enfes bir hamur işimiz. Rumeli göçmenlerine ait bir tarif olan dızmana, muhacirlerin sıkça yerleştiği Eskişehir ve Trakya gibi yörelerimizde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu nefis lezzete siz de sofralarınızda yer vermek isterseniz tarifimizi mutlaka deneyin, bayılacaksınız.