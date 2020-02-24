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Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 11:50, /

Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden Yozgat'ın enfes lezzetleri

Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Yozgat, çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir ilimiz. Mutfağı da kültürü kadar zengin olan Yozgat'ın en meşhur lezzeti testi kebabı. Tabii Yozgat'ın daha farklı birbirinden nefis yemekleri de bulunuyor. Sizin için Yozgat mutfağının enfes yemeklerinden bazılarını araştırdık. İşte, çok beğeneceğiniz enfes Yozgat yemekleri...

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1Tandır kebabı tarifi

Tandır kebabı tarifi

Türk mutfağı birbirinden güzel kebap çeşitleri ile dolu. Bunlardan biri de nefis tandır kebabı. Farklı şehirlerde yapılan tandır kebabının lokum gibi pişen kuzu etiyle tadına doyum olmuyor. Ayrıca, Yozgat'ınki de bir başka güzel. Yozgat'ın geleneksel lezzetlerinden tandır kebabının nasıl yapıldığını sizin için araştırdık. İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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2Mısır tatlısı tarifi

Mısır tatlısı tarifi

Kolayca hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifi mi arıyorsunuz? Yozgat mutfağından mısır tatlısını mutlaka denemelisiniz. Yapılışı çok basit ve yedikçe yedirecek cinsten. Çok fazla uğraşmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz mısır tatlısının tarifi hemen aşağıda... Beğeneceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun...

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3Testi kebabı tarifi

Testi kebabı tarifi

Türk mutfağında birbirinden güzel kebap çeşitlerimiz var. Yozgat'ın tescilli bir lezzeti olan testi kebabı da onlardan biri. Sebzelerin bir testi içine yerleştirildikten sonra ağzının hamur ile kapatılmasıyla hazırlanan bu yemeğin tadına doyum olmuyor. Sizin için Yozgat'ın en tanınmış lezzeti testi kebabının tarifini araştırdık. Afiyet olsun...

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4Ekşili kabak tarifi

Ekşili kabak tarifi

Kabak ile hazırlanan yemekler, hafif ve bir o kadar leziz oldukları kadar sebze yemeğini sevenler için de nefis bir tercih. Yozgat mutfağının geleneksel lezzetlerinden ekşili kabak yemeği de onlardan biri. Üzerine eklenen sosu ile çok farklı bir tada kavuşan bu tarifi çok beğeneceğinize eminiz. Hafif bir akşam yemeği hazırlamak isterseniz, işte ekşili kabak tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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5Yumurta tatlısı tarifi

Yumurta tatlısı tarifi

Eğer canınız aniden tatlı isterse, birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifimiz var. Yozgat mutfağından yumurta tatlısı... Yapılışı bakımından oldukça basit olan bu tatlıyı çok beğeneceğinize eminiz. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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6Gınnıç tarifi

Gınnıç tarifi

Gınnıç, Yozgat mutfağının geleneksel yemeklerinden biri. Çerkez yemeği olarak bilinen gınnıç, 'gılnış' ve 'gırnış' gibi farklı isimlerle de bilinir. Tavuk ve hamur parçalarından oluşan bu geleneksel lezzeti çok beğeneceğinize eminiz. Denemeden geçmeyin. Şimdiden afiyet olsun...

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7Sulu köfte tarifi

Sulu köfte tarifi

Sulu köfte, her yörede farklı yapılan nefis bir yemek. Ancak tek temel fark kullanılan malzemeler. Yozgat mutfağından bu tarif ise ayrı bir lezzetli. Yanında da tane tane pirinç pilavıyla yemeye doyum olmuyor. Bir yiyen bir daha isteyecek. Akşam yemeğine şahane bir lezzet hazırlamak isterseniz, sulu köfte tarifini denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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8Çiğdem pilavı tarifi

Çiğdem pilavı tarifi

Çiğdem pilavı, Yozgat'ta bahar şenliklerinin sevilen lezzetlerinden. Bahar pilavı olarak da bilinen bu geleneksel pilavın ana malzemesi çiğdem çiçeği. Pirinçle de hazırlanabilen bu pilavı tek başına bir öğün olarak bile tüketebilirsiniz. Farklı bir tarif denemek istiyorsanız, işte çiğdem pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları... Şimdiden afiyet olsun...

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9Arabaşı çorbası tarifi

Arabaşı çorbası tarifi

Orta Anadolu’da kış gelip havalar soğuduğunda akla gelen yemeklerin başında arabaşı çorbası yer alır. Çiğnenmeden yutulan hamuru ve bol etli suyuyla çok doyurucu ve şifa deposu bir çorba olan arabaşı, Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat gibi birçok şehrimizin mutfağında önemli bir konumdadır. Peki arabaşı çorbası nasıl yapılır? İşte cevabı…

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10Madımak yemeği tarifi

Madımak yemeği tarifi

Akşam sofrasında tercihinizi hafif bir yemekten yana kullanmak isterseniz, size göre bir tarifimiz var. Yozgat'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan madımak yemeği tam bir sağlık deposu. Semizotu ya da ıspanak yemeğine de benzeyen bu yemek etsiz olarak da hazırlanabilir. Peki, madımak yemeği nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

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11Pezzik cacığı tarifi

Pezzik cacığı tarifi

Pezzik cacığı, hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet. Yozgat'ın yöresel tatlarından biri olan pezzik cacığını ister meze olarak isterseniz de ana yemek olarak sunabilirsiniz. Ancak adında cacık geçmesine aldanmayın. Bu tarifte ne salatalık var, ne de yoğurt. Siz de denemek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda yer alıyor. Şimdiden afiyet olsun...

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