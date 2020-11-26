Alıcı kurutup değerini 8 katına çıkarıyorlar

"Daha önce düşünüyorduk ama tesis olmadığı için yapamadık" Çiftçi Ömer Keleş ise kentteki diğer çiftçiler gibi kayısı üretimine ağırlık verdiklerini ancak dağlarda doğal olarak yetişen alıç gibi ürünleri de toplayarak ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.Daha önce topladıkları alıçları sirke ve marmelat yaparak sattıklarını anlatan Keleş, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kurutma tesisi kurduğunu öğrenince topladığımız alıçları tesiste ilk defa kurutmayı denedik ve olumlu sonuç aldık. Alıç kurutmayı daha önce düşünüyorduk ama tesis olmadığı için yapamadık. Tesis sayesinde gerçekleştirdik, verimli oldu. Sadece alıç değil yetiştirdiğimiz diğer ürünleri de burada kurutacağız, bizim için yeni bir pazar oluştu" ifadelerini kullandı.