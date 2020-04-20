Alaşehir’de kadınlardan imece usulü ramazan hazırlığı

Ardından da erişte keseceklerini belirten Sevgi Kocaman, "Yufka ekmeğin en büyük özelliği alevli odun ateşinde pişirilmesidir. Yufkaya ve erişteye alevli ateş özel bir lezzet verir. Ateşte kızartılan yufka uzun süre bozulmadan durabilir. Ramazan ayı süresinde tok tuttuğu gerekçesiyle her evde yapılan yufka ve eriştelerimi sosyal mesafeyi koruyarak ve maskelerimizi takarak bizler de imece usulü yapmaya başladık" dedi.