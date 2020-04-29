Aksaray'da sahur sofralarının lezzeti: Tahinli pide

Nevşehir'den pide almak için gelen Aytekin Çakır ise yıllardan beri ramazan ayında bu pideler için Aksaray'a geldiğini belirtti. Kendisinin gelemediği dönemlerde de siparişle pideyi istediğini ve her ramazan ayında pideyle sahur yaptığını aktaran Çakır, "Çokça yesek bile susatmıyor. Yapanlardan Allah razı olsun. Bu güzel yiyeceğimizi seviyoruz ve inşallah ileriki kuşaklar da tüketir" ifadesini kullandı.