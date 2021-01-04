Akşama ne pişirsem derdine düşmeyin! İşte en sevilen aperatif yemekler…

Sucuklu menemen Her öğüne yakışan bir yemek olan menemeni, soğanlı soğansız tartışmasının yanı sıra, sarımsak ve sucukla da çeşitlendirebilirsiniz. Zamanınız yoksa ya da mükemmel bir akşam kahvaltısı için menemeni listemizin ilk sırasına yazıyoruz. Yanında taze ekmeği ve elbette çay demlemeyi de unutmayın.