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HaberlerLezizz Lezizz MenülerAkşama ne pişirsem derdine düşmeyin! İşte en sevilen aperatif yemekler…
GeriLezizz Menüler Akşama ne pişirsem derdine düşmeyin! İşte en sevilen aperatif yemekler…
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Haber Giriş: 04 Ocak 2021 - 15:53 | 

Akşama ne pişirsem derdine düşmeyin! İşte en sevilen aperatif yemekler…

Her öğüne yemek hazırlamak, hele ki zamanınız yoksa, çok yorucu gelebilir. Aslında yorucu olan, pişirmekten çok, yemeğin adını koymaktır. Sizin için yemek yaparken zamandan tasarruf edebileceğiniz, en sevilen aperatif yemeklerden oluşan bir liste hazırladık.

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1Sucuklu menemen
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Sucuklu menemen

Her öğüne yakışan bir yemek olan menemeni, soğanlı soğansız tartışmasının yanı sıra, sarımsak ve sucukla da çeşitlendirebilirsiniz. Zamanınız yoksa ya da mükemmel bir akşam kahvaltısı için menemeni listemizin ilk sırasına yazıyoruz. Yanında taze ekmeği ve elbette çay demlemeyi de unutmayın.

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2Sebzeli kumpir
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Sebzeli kumpir

Uzun zamandır Ortaköy’ün namı değer kumpirine hasret kalmış olabilirsiniz. Evinizdeki malzemelerle bu özleminizi giderebileceğiniz bir tarif veriyoruz. Biz vejetaryenlere özel sebzeli kumpir hazırladık, dilerseniz siz sosis, Rus salatası gibi farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Hazırlaması kolay ve doyurucu bu lezzete bayılacaksınız.

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3Tarhana çorbası
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Tarhana çorbası

Özellikle kış aylarında sıcacık bir kâse çorba gibisi yoktur. Hele ki ev yapımı hazırlanmış tarhanalar, böyle durumlarda pratik ve sağlıklı bir öğün olarak karşımıza çıkar. Besin değerini artırması için tarhananın bu kez de kıymalı versiyonunu mutlaka denemelisiniz.

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4Goralı sandviç
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Goralı sandviç

İhtiyacınız olan tek şey sosis! Sonrasında bu kolay ve lezzetli sandviçi Rus salatası, turşu gibi malzemelerle taçlandırabilirsiniz. Tatlı kaçamak günlerinizde yardımınıza koşan bu sandviçi, menülerinize dahil etmek kurtarıcı olabilir.

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5Soğuk çorba
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Soğuk çorba

Ne cacık ne çorba! Bulgur ve mısırla doyurucu bir çorbaya dönüşen soğuk çorba, içerisinde bol miktarda bulunan salatalık sayesinde hem içinizi ferahlatıyor hem de su ihtiyacınızı karşılıyor. Hele ki hafta sonu diyetinizi bozduysanız, yeni bir haftaya sağlam bir diyetle başlamak için de ideal!

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6Tavuk dürüm
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Tavuk dürüm

En sevilen sokak lezzetlerinden olan dürümü, evde de kolayca yapabilirsiniz. Süzme yoğurt ve haşlanmış tavuk etiyle hazırlanan lezzetli tarifimizi hemen denemelisiniz.

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7Kremalı domatesli makarna
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Kremalı domatesli makarna

İşte sofralarımızın yıldızı makarna! Diyetinize göre buğday unuyla olanları da seçebileceğiniz makarnalar, aslında sandığınız kadar korkutucu bir besin değil. Ev yapımı erişteler, tam tahıllılar gibi çeşitlerinden de yararlanabileceğiniz aperatif tarifleri deneyebilirsiniz.

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8Pratik talaş böreği
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Pratik talaş böreği

Milföy hamuru ile hazırlanan tarifler, zamanı olmayanlara ya da mutfağa girmek istemediğinizde akla ilk gelen pratik yemeklerdendir. Hemen her malzemeyle çeşitlendirilebilir ve fazla hazırlananlar buzlukta da saklanabilir. Sizin için en çok sevilen pratik talaş böreğimizin tarifini ekliyoruz.

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