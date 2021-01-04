Akşama ne pişirsem derdine düşmeyin! İşte en sevilen aperatif yemekler…
Her öğüne yemek hazırlamak, hele ki zamanınız yoksa, çok yorucu gelebilir. Aslında yorucu olan, pişirmekten çok, yemeğin adını koymaktır. Sizin için yemek yaparken zamandan tasarruf edebileceğiniz, en sevilen aperatif yemeklerden oluşan bir liste hazırladık.
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Sucuklu menemen
Her öğüne yakışan bir yemek olan menemeni, soğanlı soğansız tartışmasının yanı sıra, sarımsak ve sucukla da çeşitlendirebilirsiniz. Zamanınız yoksa ya da mükemmel bir akşam kahvaltısı için menemeni listemizin ilk sırasına yazıyoruz. Yanında taze ekmeği ve elbette çay demlemeyi de unutmayın.
Uzun zamandır Ortaköy’ün namı değer kumpirine hasret kalmış olabilirsiniz. Evinizdeki malzemelerle bu özleminizi giderebileceğiniz bir tarif veriyoruz. Biz vejetaryenlere özel sebzeli kumpir hazırladık, dilerseniz siz sosis, Rus salatası gibi farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Hazırlaması kolay ve doyurucu bu lezzete bayılacaksınız.
Özellikle kış aylarında sıcacık bir kâse çorba gibisi yoktur. Hele ki ev yapımı hazırlanmış tarhanalar, böyle durumlarda pratik ve sağlıklı bir öğün olarak karşımıza çıkar. Besin değerini artırması için tarhananın bu kez de kıymalı versiyonunu mutlaka denemelisiniz.
İhtiyacınız olan tek şey sosis! Sonrasında bu kolay ve lezzetli sandviçi Rus salatası, turşu gibi malzemelerle taçlandırabilirsiniz. Tatlı kaçamak günlerinizde yardımınıza koşan bu sandviçi, menülerinize dahil etmek kurtarıcı olabilir.
Ne cacık ne çorba! Bulgur ve mısırla doyurucu bir çorbaya dönüşen soğuk çorba, içerisinde bol miktarda bulunan salatalık sayesinde hem içinizi ferahlatıyor hem de su ihtiyacınızı karşılıyor. Hele ki hafta sonu diyetinizi bozduysanız, yeni bir haftaya sağlam bir diyetle başlamak için de ideal!
İşte sofralarımızın yıldızı makarna! Diyetinize göre buğday unuyla olanları da seçebileceğiniz makarnalar, aslında sandığınız kadar korkutucu bir besin değil. Ev yapımı erişteler, tam tahıllılar gibi çeşitlerinden de yararlanabileceğiniz aperatif tarifleri deneyebilirsiniz.
Milföy hamuru ile hazırlanan tarifler, zamanı olmayanlara ya da mutfağa girmek istemediğinizde akla ilk gelen pratik yemeklerdendir. Hemen her malzemeyle çeşitlendirilebilir ve fazla hazırlananlar buzlukta da saklanabilir. Sizin için en çok sevilen pratik talaş böreğimizin tarifini ekliyoruz.