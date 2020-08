Akşam yemeği için nefis yemek tarifleri Lezizz günün menüsünde

Kızıl sulu et tarifi Kızıl sulu et, Antalya mutfağının sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Toprak kızartması olarak da bilenen bu lezzet akşam yemeklerinizin favorisi olacak. Koyun veya keçi etinin karabiber, kekik ve toz biberle buluştuğu bu yemek hem doyurucu hem çok lezzetli. Biraz yağlı ve parlak gözükmesi makbul olan kızıl sulu et yemeği nasıl yapılır? İşte tarifi...