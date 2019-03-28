Akşam yemeği için nefis yemek tarifleri Lezizz günün menüsünde

Domatesli pilav tarifi Pilav her zaman sofralarımızın baş köşesinde yer alsa da özellikle yaz aylarında domatesler bollaştığında yapılan domatesli pilavın lezzeti bir başka olur. Ancak domatesli pilav yaparken su oranını ayarlamak diğer pilavlara göre biraz daha zordur. Sizin için kıvamı tam tutan enfes bir domatesli pilav tarifi hazırladık. Yanında karpuz ya da kavunla muhteşem bir öğün oluşturan domatesli pilavımızın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Marifetinizi göstermek ise size kalmış. Şimdiden afiyet olsun…