Akşam yemeği için nefis yemek tarifleri Lezizz günün menüsünde
"Bugün ne pişirsem?" derdi hepimizin başında. Özellikle çalışanlar için akşam işten eve gidince kolayca yapılabilen basit yemek tarifleri çok değerli. Böyle tariflerden oluşan, çorbadan tatlıya çeşit çeşit yemekler bulabileceğiniz Lezizz günün menüsü huzurlarınızda...
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Nohut çorbası tarifi
Bakliyatları çok seviyor, soframızdan eksik etmek istemiyoruz. Bakliyatların en çok yakıştığı yemekler de çorbalar olmalı. Genellikle çorba denince akla mercimek gelir ama bugün biz nohutla çorba yapalım dedik. Karşınızda zerdeçalın enfes bir lezzet kattığı nohut çorbası tarifi…
Köfte 7’den 77’ye en sevilen yemeklerden. Peki genellikle dana ya da kuzu kıymasıyla yapılan köfteyi tavuk etiyle yapmaya ne dersiniz? Böylece hem çok daha hafif hem de farklı bir lezzeti kolayca elde edebilirsiniz. Yanında da patatesle herkesin çok seveceği tavuk köftesi tarifi aşağıda…
Tavuklu pilav en sevilen geleneksel lezzetlerimizdendir. Biz bugün geleneksel tavuklu pilavdan biraz farklı içine bezelye ve salça da ekledik ve bambaşka bir lezzete dönüştürdük. Kolayca yapabileceğiniz tavuklu ve bezelyeli pilav çok da doyurucu ve besleyici. Afiyet olsun!
Keten tohumu sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorileri arasında yer alıyor. Özellikle salatalara eklendiğinde hem lezzet hem de sağlık katıyor. Biz de bu salatanın sosuna keten tohumu ekledik. Tam bir sağlıklı yağ deposu olan keten tohumlu salatayı herkes mutlaka denemeli.
Hammaddesi susam olan tahin sağlıklı yağlar açısından çok zengin ve çok lezzetli bir ürün. Özellikle tatlılara çok yakışan tahinle biz bugün trüf yaptık. Çok basit bir tarifi olan tahinli trüfün malzemeleri de her evde bulunabilen birkaç temel gıda. Tahinli trüfü siz de kolayca yapabilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte tahinli trüf tarifi...
Çorba denince, özellikle de kış günlerinde akan sular durur. Türk mutfağının en güzel çorba malzemelerinin başında da mercimek gelir. Fakat klasik mercimek çorbasından sıkıldıysanız, içine birkaç temel malzeme daha ekleyerek ezogelin çorba yapabilirsiniz. Lezzetinin yanında çok da doyurucu olan bu çorbayı sofranızdan eksik etmeyeceksiniz.
Sofralarınızdan eksik etmediğiniz nohutu, yazın çok sevilen sebzelerinden semizotuyla karıştırmaya ne dersiniz? Besleyici olduğu kadar lezzetli de olan bu yemeği yiyen bir daha yemek isteyecek. Peki nohutlu semizotu yemeği nasıl yapılır? En az salatası kadar güzel olacak nohutlu semizotu yemeği tarifi…
Pilav her zaman sofralarımızın baş köşesinde yer alsa da özellikle yaz aylarında domatesler bollaştığında yapılan domatesli pilavın lezzeti bir başka olur. Ancak domatesli pilav yaparken su oranını ayarlamak diğer pilavlara göre biraz daha zordur. Sizin için kıvamı tam tutan enfes bir domatesli pilav tarifi hazırladık. Yanında karpuz ya da kavunla muhteşem bir öğün oluşturan domatesli pilavımızın malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Marifetinizi göstermek ise size kalmış. Şimdiden afiyet olsun…
Sezar salata hayatımıza sonradan girse de en popüler salatalardan biri olmayı başardı. Marul, tavuk eti, parmesan peyniri ve enfes sosun aynı kasede bir araya gelmesiyle oluşan Sezar salatayı siz de evinizde kolayca yapabilir, zevkle tüketebilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz gerçek Sezar salata tarifi…
Boşnak tatlısı diye bilinen naburnaca, çok sevilen geleneksel şerbetli tatlılardan. Ağızda dağılan, kıyır kıyır kıvamı sayesinde şerbetli tatlı meraklılarının gönlünü fetheden, bir nevi kalburabastı diyebileceğimiz Boşnak tatlısı naburnaca her evde bulunan basit malzemelerle kolayca yapılabilir. Siz de bu tatlıyı denemek isterseniz işte malzemeleri ve tarifi…
Cacıkla çorba arası bu soğuk çorba, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak. Özellikle içinde bulunan su deposu salatalıkla hem karnınızı doyuracak hem de vücudunuzun su ihtiyacını kolayca karşılamış olacaksınız. Bulgur ve mısırın doyurucu etkileri de cabası...
Kızıl sulu et, Antalya mutfağının sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Toprak kızartması olarak da bilenen bu lezzet akşam yemeklerinizin favorisi olacak. Koyun veya keçi etinin karabiber, kekik ve toz biberle buluştuğu bu yemek hem doyurucu hem çok lezzetli. Biraz yağlı ve parlak gözükmesi makbul olan kızıl sulu et yemeği nasıl yapılır? İşte tarifi...
Zerdeçal aslında mutfağımızda yüzyıllardır yer alan ancak son dönemde popülerliği daha bir artan bir baharat. Mis gibi kokusu ve sapsarı rengiyle klasik pilavlardan sıkılanlar için, zerdeçallı pilav farklı bir alternatif olabilir. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışacak olan zerdeçallı pilavı mutlaka deneyin. İşte zerdeçallı pilav tarifi…
Rengarenk malzemeleriyle her yemeğin yanında çok iyi gidecek bir salata tarifimiz var. Üstelik içi çeşit çeşit faydalı malzemelerle dolu olduğu için aynı zamanda tam bir vitamin ve mineral deposu. Lezzetini çok beğeneceğinize emin olduğumuz bu salatanın görüntüsü de herkesi büyüleyecek.
Hafif ve lezzetli bir sütlü tatlı tarifi mi aramıştınız? O halde sizi sultan sarması tatlısı ile tanıştıralım. “Saray sarması” ya da “sultan lokumu” olarak da bilinen saray sarması tatlısını evinizde kolayca yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan birkaç temel malzeme ve aşağıda yer alan tarifimiz. İşte sultan sarması tatlısı tarifi…